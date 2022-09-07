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6品牌齊推「軟殼蟹」系列餐 義大利麵到咖哩都吃得到
螃蟹是秋季代表性的美食，但常因撥殼不易而令人卻步，實在可惜。慕里諾餐飲集團集結旗下鳥丈爐端燒、BEPPIN PASTA、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、勝勢日式豬排、勝政日式豬排等6個品牌，以「軟殼蟹」為主題，推出一系列季節限定料理，讓民眾輕鬆享受美味。
「鳥丈爐端燒」除了主打的直火碳烤串，也有多款隨季節而生的小料理。本次推出的「軟殼蟹南蠻漬」，以經典手法將軟殼蟹炸至酥香，再搭配開胃的南蠻醋汁，增添食慾，每份280元。「軟殼蟹洋芋沙拉」則是集結洋芋沙拉與酥炸軟殼蟹，輕盈又具飽足感，290元。「軟殼蟹栗子釜飯」則將釜飯搭配松葉蟹肉、栗子、牛蒡、豆皮、蒟蒻等配料，再鋪上酥炸軟殼蟹，享受華麗的滋味，每份360元。
以日式豬排為招牌的「勝政日式豬排」、「勝勢日式豬排」，均推出「酥炸軟殼蟹」，透過細緻並差異化的裹粉手法，呈現蟹身與蟹腳不同口感，美飯250元。勝政豬排並推出「軟殼蟹蝦排腰內豬排套餐」，勝勢豬排則推出「軟殼蟹草蝦老饕豬排套餐」，一次享受海陸滋味，各為490、520元。
以生麵義大利麵為主題，結合排餐等各式料理的「BEPPIN PASTA」，在本季也推出「香辣酥炸軟殼蟹」，每份270元。另外還有「軟殼蟹青醬貝殼麵沙拉」，以及吃得到松葉蟹蟹膏、藍鑽蟹肉與軟殼蟹的「軟殼蟹奶油義大利麵」。而「泰迪農園咖哩」提供了「南洋風軟殼蟹」、「酥炸軟殼蟹咖哩套餐」等餐點；「Suage北海道湯咖哩」也有「酥炸軟殼蟹湯咖哩」登場，藉由不同的方式，讓民眾品嚐軟殼蟹的滋味。
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