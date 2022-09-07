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快樂滾滾而來！梵克雅寶Lucky Spring戴出自己專屬幸運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
在金質鑲座上進行珠寶潤飾工序。圖／梵克雅寶提供
在金質鑲座上進行珠寶潤飾工序。圖／梵克雅寶提供

幸運，是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最珍視的價值之一。經常從大自然汲取創作靈感的梵克雅寶，對於象徵幸運的花草動物更是情有獨鍾。將珍而重之的幸運心願，注入對大自然的浮想之中，因而誕生的Lucky Spring系列高級珠寶，採用玫瑰金、珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙刻畫瓢蟲在花葉間歡欣飛舞的意象，象徵幸運的瓢蟲、梅花、鈴蘭的綠葉和花蕾互相映襯，細緻的炫彩妙地呈現出對生命抱持的樂觀信念，為梵克雅寶的迷人花園更添欣欣向榮的活潑生機。

梵克雅寶的第一款瓢蟲墜飾早在於1930年代問世，20年後蛻變為妝點領口、禮服和帽子的珠寶，或是以珊瑚、珍珠及琺瑯妝點翅膀，近年來，以珍貴寶石或隱密式鑲嵌紅寶石製作的精巧瓢蟲，更經常流連停佇於珠寶、腕表甚至高級珠寶上。Lucky Spring系列的瓢蟲手鍊，分別呈現收起薄翅或振翅欲飛的姿態，長度僅1.5 厘米的小巧瓢蟲圖騰，以橙紅剔透的紅玉髓妝點身軀，對比黑色的縞瑪瑙頭部構，由工匠的一雙巧手鑲嵌於玫瑰金圓珠飾邊中，與瓢蟲翅膀上獨特的拋光金質圓點互相輝映。張開雙翼的瓢蟲身軀微拱，以鏡面拋光玫瑰金鑄造，散發燦爛光芒。

瓢蟲、綠葉和花蕾在長項鍊和綴有五枚圖騰的手鍊上綻放，細緻的金質花蕊由白色珍珠母貝簇擁成素雅的梅花，變化微妙的色澤，與鈴蘭的溫潤虹彩相輝映，以縐紋玫瑰金鑄造的葉片搖曳生姿，與金質圓珠折射出眩目的光芒。

圖騰邊緣裝飾品牌最富盛名的金質圓珠，正是自成經典的Perlée系列，俏皮活潑的金珠以不同大小組合排列，採用黃K金、玫瑰金及白K金等不同色調，今年更推出多款繽紛彩色寶石：玄黑的縞瑪瑙、翠綠中透現獨特條紋的翠綠孔雀石、閃爍金光的藍色青金石、蔚藍的綠松石及橙紅的紅玉髓或珊瑚，經珠寶工匠巧手仔細琢磨拋光，組成多彩奪目的Perlée couleurs，與裝飾金珠的Lucky Spring混搭配戴，結合抽象幾何與具象大自然，創造出屬於自己的專屬幸運符碼！

Lucky Spring合翅瓢蟲手鍊，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、縞瑪瑙，約78,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring合翅瓢蟲手鍊，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、縞瑪瑙，約78,000元。圖／梵克雅寶提供
為Lucky Spring作品組裝構件。圖／梵克雅寶提供
為Lucky Spring作品組裝構件。圖／梵克雅寶提供
幸運圖騰裝飾珍貴金珠的梵克雅寶Lucky Spring系列珠寶，可與Perlée系列混搭出個人專屬的好運密碼。圖／梵克雅寶提供
幸運圖騰裝飾珍貴金珠的梵克雅寶Lucky Spring系列珠寶，可與Perlée系列混搭出個人專屬的好運密碼。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring五枚綴飾手鍊，玫瑰金鑲嵌白色珍珠母貝、紅玉髓、縞瑪瑙，約14萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring五枚綴飾手鍊，玫瑰金鑲嵌白色珍珠母貝、紅玉髓、縞瑪瑙，約14萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring系列，以珍貴材質刻畫象徵幸運的大自然意象。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring系列，以珍貴材質刻畫象徵幸運的大自然意象。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring胸針，玫瑰金，白色珍珠母貝，紅玉髓，縞瑪瑙，約21萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring胸針，玫瑰金，白色珍珠母貝，紅玉髓，縞瑪瑙，約21萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
幸運圖騰裝飾珍貴金珠的梵克雅寶Lucky Spring系列珠寶，可與Perlée系列混搭出個人專屬的好運密碼。圖／梵克雅寶提供
幸運圖騰裝飾珍貴金珠的梵克雅寶Lucky Spring系列珠寶，可與Perlée系列混搭出個人專屬的好運密碼。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring長項鍊，15枚綴飾，玫瑰金，白色珍珠母貝，紅玉髓，縞瑪瑙，約50萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring長項鍊，15枚綴飾，玫瑰金，白色珍珠母貝，紅玉髓，縞瑪瑙，約50萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring耳環，梅花造型，玫瑰金，白色珍珠母貝，約12萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring耳環，梅花造型，玫瑰金，白色珍珠母貝，約12萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring系列，以珍貴材質刻畫象徵幸運的大自然意象。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring系列，以珍貴材質刻畫象徵幸運的大自然意象。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring展翅瓢蟲手鍊，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、縞瑪瑙，約85,500元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Spring展翅瓢蟲手鍊，玫瑰金鑲嵌紅玉髓、縞瑪瑙，約85,500元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring系列，以珍貴材質刻畫象徵幸運的大自然意象。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lucky Spring系列，以珍貴材質刻畫象徵幸運的大自然意象。圖／梵克雅寶提供

珠寶 珊瑚 梅花

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