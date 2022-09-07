快樂滾滾而來！梵克雅寶Lucky Spring戴出自己專屬幸運

幸運，是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最珍視的價值之一。經常從大自然汲取創作靈感的梵克雅寶，對於象徵幸運的花草動物更是情有獨鍾。將珍而重之的幸運心願，注入對大自然的浮想之中，因而誕生的Lucky Spring系列高級珠寶，採用玫瑰金、珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙刻畫瓢蟲在花葉間歡欣飛舞的意象，象徵幸運的瓢蟲、梅花、鈴蘭的綠葉和花蕾互相映襯，細緻的炫彩妙地呈現出對生命抱持的樂觀信念，為梵克雅寶的迷人花園更添欣欣向榮的活潑生機。

梵克雅寶的第一款瓢蟲墜飾早在於1930年代問世，20年後蛻變為妝點領口、禮服和帽子的珠寶，或是以珊瑚、珍珠及琺瑯妝點翅膀，近年來，以珍貴寶石或隱密式鑲嵌紅寶石製作的精巧瓢蟲，更經常流連停佇於珠寶、腕表甚至高級珠寶上。Lucky Spring系列的瓢蟲手鍊，分別呈現收起薄翅或振翅欲飛的姿態，長度僅1.5 厘米的小巧瓢蟲圖騰，以橙紅剔透的紅玉髓妝點身軀，對比黑色的縞瑪瑙頭部構，由工匠的一雙巧手鑲嵌於玫瑰金圓珠飾邊中，與瓢蟲翅膀上獨特的拋光金質圓點互相輝映。張開雙翼的瓢蟲身軀微拱，以鏡面拋光玫瑰金鑄造，散發燦爛光芒。

瓢蟲、綠葉和花蕾在長項鍊和綴有五枚圖騰的手鍊上綻放，細緻的金質花蕊由白色珍珠母貝簇擁成素雅的梅花，變化微妙的色澤，與鈴蘭的溫潤虹彩相輝映，以縐紋玫瑰金鑄造的葉片搖曳生姿，與金質圓珠折射出眩目的光芒。