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温昇豪穿J.Lindeberg紅衣現身！自招年過40造型變花俏

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
設計師品牌J.Lindeberg上市秋冬系列男裝，邀請甫入圍金鐘獎最佳男主角的温昇豪站台詮釋。圖／J.Lindeberg提供
設計師品牌J.Lindeberg上市秋冬系列男裝，邀請甫入圍金鐘獎最佳男主角的温昇豪站台詮釋。圖／J.Lindeberg提供

以時尚高爾夫球裝起家的設計師品牌J.Lindeberg上市秋冬系列男裝，邀請甫入圍金鐘獎最佳男主角的温昇豪站台詮釋。鮮少穿亮色的他也挑選了紅色為主的服飾現身，還表示「看起來很喜氣」，而且穿著時既時尚又舒服。

温昇豪提到自己打高爾夫球多年，所以對J.Lindeberg並不陌生，最早還戴過品牌的帽子。由於下週即將到新加坡工作，此次逛完新品之後，還說「當地天氣比較熱，難穿到羽絨衣，但會入手幾件T恤或Polo衫」。然而在逐漸感受到氣溫變化後，温昇豪還是建議消費者可以入手，像是針織衫或是立領外套，認為既好搭配又時髦。不僅如此，身穿紅色單品出席活動的温昇豪也分享了自己在穿著上的心境變化，「特別是在40歲之後，會開始嘗試多一點顏色在身上」，或是在配件上花俏一點，給別人的感受也不同。

温昇豪穿著J.Lindeberg律動圖騰針織衫6,480元、律動圖騰羽絨外套22,800元、彈力棉針織錐形長褲6,480元和經典Logo運動鞋9,980元。圖／J.Lindeberg提供
温昇豪穿著J.Lindeberg律動圖騰針織衫6,480元、律動圖騰羽絨外套22,800元、彈力棉針織錐形長褲6,480元和經典Logo運動鞋9,980元。圖／J.Lindeberg提供

由於以高爾夫球裝起家，在時裝設計裡，J.Lindeberg也融入了機能性，像是經典的Tech Blazer獵裝，就採用了四面彈性面料製作，而且具備防潑水、抗皺防撕裂、可機洗等特色，能讓穿著者輕易的從商務轉換成休閒模式。或是百分百聚酯纖維製作的雙排釦風衣，輕薄好搭配。而這一季，品牌解構Logo圖案，重新排列之後，大量運用於系列單品，讓整體視覺更加年輕化。同時，自斯德哥爾摩和紐約的城市意象，擷取了深海藍、夜幕綠和火山灰，當作這系列的主色調。

温昇豪穿著J.Lindeberg解構圖騰緹花羊毛大衣24,800元、橋型棋盤漸層針織衫7,480元、彈力棉針織錐形長褲6,480元和經典Logo運動鞋9,980元。圖／J.Lindeberg提供
温昇豪穿著J.Lindeberg解構圖騰緹花羊毛大衣24,800元、橋型棋盤漸層針織衫7,480元、彈力棉針織錐形長褲6,480元和經典Logo運動鞋9,980元。圖／J.Lindeberg提供

J.Lindeberg解構圖騰緹花羊毛大衣24,800元。圖／J.Lindeberg提供
J.Lindeberg解構圖騰緹花羊毛大衣24,800元。圖／J.Lindeberg提供

J.Lindeberg律動圖騰羽絨外套22,800元。圖／J.Lindeberg提供
J.Lindeberg律動圖騰羽絨外套22,800元。圖／J.Lindeberg提供

J.Lindeberg律動圖騰針織衫6,480元。圖／J.Lindeberg提供
J.Lindeberg律動圖騰針織衫6,480元。圖／J.Lindeberg提供

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