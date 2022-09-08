中國建設銀行推低碳永續 邀《地球脈動II》學生公益觀演

中國建設銀行一直以來積極創新推動低碳發展，致力綠色轉型，計畫實現碳達峰與碳中和目標。為響應「雙碳」行動，台北分行加入BBC《地球脈動II》影像音樂會企業永續倡議行列，邀請青年學子於9月10日至台北流行音樂中心觀演。期盼藉由生態影像，喚起大眾環保意識，培植新生代永續種子。

近年受氣候變遷威脅，世界各國紛紛承諾淨零排放（Net Zero Emissions）目標，各企業也開始實踐節能與再生能源轉用等行動。中國建設銀行於今年7月發布首份《環境信息披露報告》，將綠色作為新金融的生態底色，推動綠色金融業務發展，為經濟社會綠色低碳轉型貢獻金融力量。

在信貸管理上，中國建設銀行制定綠色信貸白名單客戶差別化管理政策，以溫室氣體、污染物排放等作為審核的重要依據，對生態保護和環境治理行業給予優先支持。更創新推出「碳惠貸」，將企業節約的碳排放配額作為質押標的，為節能技改提供融資支持。期待透過企業註銷節約的碳配額，實現自身運營之碳中和，打造銀企互促低碳轉型新模式。未來也將積極健全綠色低碳循環發展經濟體系，建構人與自然和諧共生的地球家園。

《地球脈動II》影像音樂會由聯合數位文創與台達電子文教基金會共同推出，運用台達領先全球的8K投影設備，搭配電影配樂大師 Hans Zimmer、Jacob Shea以及Jasha Klebe譜曲的磅礡配樂，並由台北愛樂管絃樂團與合唱團現場演出，呈現生態永續的視覺、聽覺雙重饗宴。