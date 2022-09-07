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莫莉超性感露背驚豔巴黎 與DUA LIPA同台比美不輸人

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
莫莉在巴黎街頭，與YSL自由不羈香精，展現自由自在的一面。圖／YSL提供
莫莉在巴黎街頭，與YSL自由不羈香精，展現自由自在的一面。圖／YSL提供

當紅時尚KOL莫莉以超性感的露背深V禮服，驚豔巴黎，她受YSL邀請前往巴黎出席YSL自由不羈全球記者會，還與自由不羈香精代言人DUA LIPA相見歡，兩人同穿黑色禮服，開心合影，也展現出自由不羈香精所帶來的迷人自信。

莫莉此次飛往巴黎，在巴黎街頭拍下不少照片，也展現出無與倫比的自信，拍攝的，IG REELS一上線短短24小時不到就有上百萬人觀看，而與DUA LIPA相見時，同樣都是自由自在的女人，展現自信，勇敢追求自由，呼應自由不羈香精的精神。

DUA LIPA身為自由不羈香精的代言人，她表示感覺到與此香水緊密相連，因為其無所畏懼的勇氣和正面價值能和全世界的人產生共鳴。

在全新的自由不羈香精中，延續著薰苔調香氣，更帶有濃濃的性感魅力，前調加入萃取摩洛哥奧里卡花園的「藏紅花」香氣，揉合蜂蜜幻化成輕甜香調，以法國薰衣草與摩洛哥澄花為主調注入明亮輕甜感，更以頂級波本香草與義大利佛手柑轉為難以抗拒的迷人氣息，堆疊出經典的香氣層次。

9月7日中午12點官網搶先開賣，9月8～11日專櫃販售，凡購買自由不羈香精即贈送自由不羈淡香精7.5ml、YSL時尚金屬隨身鏡、YSL時尚化妝包3選1。

莫莉在巴黎街頭，與YSL自由不羈香精，展現自由自在的一面。圖／YSL提供
莫莉在巴黎街頭，與YSL自由不羈香精，展現自由自在的一面。圖／YSL提供
YSL自由不羈香精／50ml／5,000元。圖／YSL提供
YSL自由不羈香精／50ml／5,000元。圖／YSL提供
莫莉受邀前往巴黎，與DUA LIPA相見歡。圖／YSL提供
莫莉受邀前往巴黎，與DUA LIPA相見歡。圖／YSL提供
莫莉在巴黎街頭，與YSL自由不羈香精，展現自由自在的一面。圖／YSL提供
莫莉在巴黎街頭，與YSL自由不羈香精，展現自由自在的一面。圖／YSL提供

巴黎 YSL

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