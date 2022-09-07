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吃海鮮不奢侈 壽司郎「極上鮪魚大腹」限時40元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎自即日起推出「極上鮪魚大腹40元」的優惠活動，並有多款期間限定商品登場。圖／壽司郎提供
壽司郎自即日起推出「極上鮪魚大腹40元」的優惠活動，並有多款期間限定商品登場。圖／壽司郎提供

自登台以來，日本迴轉壽司「壽司郎」一直提供多樣化的餐點，其中油脂豐富的「鮪魚大腹」，更是許多饕客必點的餐點。為了讓民眾能夠輕鬆品嚐，壽司郎自9月7日起，限時推出「極上鮪魚大腹40元」的優惠活動，另外還有七味蘿蔔泥帶皮鯛魚、特製酥炸鮪魚等一系列期間限定商品，讓民眾輕鬆享受海鮮滋味。

壽司郎自1984年起家，對於鮪魚具有諸多堅持。遠洋釣起的鮪魚先以急速冷凍保鮮，並在低溫冷凍的狀態下進行解體，並直接於店內進行處理、切片，還要將鮪魚在人體體溫相當的溫鹽水中解凍，再經冷藏熟成，藉此呈現鮮度與美味。9月7日至9月25日期間，壽司郎特別推出「極上鮪魚大腹」優惠，每盤特價40元，讓民眾能以銅板價享受極上鮪魚大腹油脂豐厚、細緻綿密的口感。

除此之外，壽司郎於活動期間也推出多款期間限定產品。包括「七味蘿蔔泥帶皮鯛魚」、「特製酥炸鮪魚」、「梅肉花枝」、「炙烤半生生七味長鰭鮪」、「炙燒厚切培根」、「酥炸鰻魚椒麻拌麵」與「哈密瓜霜淇淋」等不同品項，每盤40元起。

壽司郎 鰻魚 海鮮

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