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把鬼娃帶回家！住六福莊玩墓碑鎮 萬聖加碼暗黑起司堡

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
六福村「2022惡靈厄惡 墓碑鎮」於9月9日開跑，關西六福莊也同步推出「鬼娃Renee出沒 住房專案」。圖／六福旅遊集團提供
六福村「2022惡靈厄惡 墓碑鎮」於9月9日開跑，關西六福莊也同步推出「鬼娃Renee出沒 住房專案」。圖／六福旅遊集團提供

全台最指標的萬聖慶典六福村「2022惡靈厄惡 墓碑鎮」將於9月9日開跑，今年神秘的Renee鬼娃首度降臨六福村墓碑鎮，呼喚著惡靈跨越陰陽之界，將地獄搬出地表。

關西六福莊同步推出「鬼娃Renee出沒住房專案」，即起至11月19日雙人入住剛果原野客房9,900元起+10%，可連續2天玩翻六福村墓碑鎮，9月9~18日升級雙樂園手環，同時可暢玩六福水樂園，再送六福村暗黑起司堡套餐2人份、Renee鬼娃玩偶1只，把萬聖限定鬼娃帶回家。

每年六福村墓碑鎮萬聖慶典皆吸引數十萬人前來朝聖，今年擴大舉辦，耗資千萬打造最駭人的萬聖厄夜，強化天幕投影技術，搭配煙霧瀰漫及燈光聲效，將整個美國大西部鋪天蓋地改造成最可怕的萬厄煉獄，恐怖氣氛直接飆升。

其他區域還包括上百顆骷髏頭打造的「嗜血骷髏山」、蜘蛛毒后及喪屍蝴蝶入侵的「恐怖墓園」、大人小孩都愛的「傑克南瓜園」等，以及場場爆滿的惡靈餐廳，在神秘燈光氣氛下邊享用膽顫魂飛牛排特餐，邊欣賞媲美百老匯等級的開放式驚悚舞台劇，每個都是超熱門拍照打卡點。

關西六福莊生態度假旅館地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題樂園旁)，電話：02-6616-6521；或可查關西六福莊官網： http://www.leofooresort.com.tw/zh-TW/。

入住關西六福莊可連續2天玩翻墓碑鎮，萬聖限定Renee鬼娃也可帶回家。圖／六福旅遊集團提供
入住關西六福莊可連續2天玩翻墓碑鎮，萬聖限定Renee鬼娃也可帶回家。圖／六福旅遊集團提供
專為小朋友打造可愛Q萌傑克南瓜園，聚集超卡哇依萌鬼們，是墓碑鎮熱門拍照打卡點之一。圖／六福旅遊集團提供
專為小朋友打造可愛Q萌傑克南瓜園，聚集超卡哇依萌鬼們，是墓碑鎮熱門拍照打卡點之一。圖／六福旅遊集團提供

六福村 墓碑

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