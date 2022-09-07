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穿上旗袍遊萬華！台北凱達「換裝穿越時空」2日3千有找

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「穿越時空之旅」住房專案每晚2,899元，周六加價500元，周一至周四再享限量升等至豪華客房。圖／台北凱達提供
「穿越時空之旅」住房專案每晚2,899元，周六加價500元，周一至周四再享限量升等至豪華客房。圖／台北凱達提供

想在秋高氣爽的時節，穿著旗袍漫步剝皮寮老街、走進古色古香的龍山寺，拍下一張張復刻浪漫的唯美意境照？這場穿越時空的換裝小旅行，台北凱達大飯店正在啟動。「穿越時空之旅」住房專案精緻雙人房2,899元起，加贈價值1,600元的「天天旗袍雙人4小時旗袍體驗票券」，周一至周四再享限量升等至豪華客房，活動至12月29日。

遊客可先往擁有多種服裝風格且作工細緻的「天天旗袍體驗館」，換裝完成後，即可穿著繡花鞋走逛萬華特色建築及老商行，從「剥皮寮老街」到「新富町文化市場」，傳遞林家古宅動人故事的「星巴克艋舺門市」，還有龍山寺、青草巷、華西街等景點，感受艋舺復古與時尚的創新文化，因為換了裝更好拍，每個場景都能秒殺記憶卡。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，萬華是個迷人的地方，從庶民小吃到米其林推薦餐廳，從復古街道到文創店家，還有像凱達這樣的五星級飯店。「目前政府和許多萬華在地人士正努力推動萬華的經濟發展，而我們能做的則是將更多的旅客帶來萬華，促進萬華商圈的繁榮。」

台北凱達 X 天天旗袍「穿越時空之旅」住房專案

住宿期間：2022/9/1 ~ 2022/12/29

專案內容：每房贈天天旗袍雙人4小時旗袍體驗票券乙張(價值1,600元)，須於體驗前3天與天天旗袍預約

專案價格：精緻雙人房平日2,899元起、家庭四人房平日4,799元起，平日(周一至周四)雙人房再限量升等豪華雙人房

官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw

趁著秋高氣爽，走進古色古香的龍山寺，來場穿越時空的換裝小旅行吧。圖／台北凱達提供
趁著秋高氣爽，走進古色古香的龍山寺，來場穿越時空的換裝小旅行吧。圖／台北凱達提供

旗袍 艋舺 龍山寺 住宿

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