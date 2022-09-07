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金鐘準視后蔡淑臻2.5億De Beers鑽石珠寶上身成幸運物

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Optical Wonder粉紅色戒指，中央主鑽為一枚1.01克拉雷迪恩式切割濃彩粉紅鑽，約2,335萬元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Optical Wonder粉紅色戒指，中央主鑽為一枚1.01克拉雷迪恩式切割濃彩粉紅鑽，約2,335萬元。圖／De Beers提供

De Beers Jewellers 2022年最新The Alchemist of Light高級珠寶展，自2022年9月5日至9月9日於台北101五樓的於双融域AMBI SPACE ONE（台北101五樓）舉辦，並將自9月10日起至10月2日止移師De Beers台北101精品店內展出，採預約制，是此高級珠寶系列自7月初於巴黎高級訂製服週發表後的亞太區巡展首站。

此次來台共近10億元的頂級珠寶，全新系列含7套珠寶設計，共45件全球唯一的獨一無二之作，其中多件珠寶更特地採用鈦金屬和鋁金屬等創新材質體現設計創意，展覽更特別打造沉浸式體驗。女星蔡淑臻在出席今（9月7）日記者會配戴價值上億的珠寶，忽然獲知自己入圍今年金鐘迷你劇集（電視電影）女主角獎，面露驚喜表示「很高興」，並喊話希望屆時能繼續配戴De Beers的珠寶閃耀紅毯。

蔡淑臻演繹總價近2.5億元的Frozen Capture套組，以冰河中的光影折射為靈感，是品牌首次運用白水晶於高級珠寶作品，項鍊垂墜一顆重達20.10克拉、D色、淨度內外無瑕的梨形切割頂級美鑽，也是系列中克拉術最大的作品。不過蔡淑臻笑說自己最喜歡的還是這個系列的戒指，璀璨的鑽石與白水晶交相輝映的視覺較果相當獨特，更自曝對超過3克拉的大鑽石沒有抵抗力。

另一套蔡淑臻配戴的Light Rays套組，交錯彩色鑽石原石與拋光美鑽，搭配陽極氧化工藝打造的彩色鈦金屬扇形結構，創造出陽光放射、光芒萬丈的絕美景致。同樣運用陽極氧化鈦金屬技術的Ascending Shadows套組，則是以粉紅色、藍色和綠色的鈦金屬和塗層鋁金屬，打造猶如倫敦品牌旗艦店內的旋轉樓梯的結構，襯托珍稀罕見的粉紅鑽和灰鑽，以及綠色和帶褐色的粉紅色鑽石原石。

鋁金屬技術也是Optical Wonder套組幾何圖案展現出獨特的視錯覺效果的設計關鍵。該系列受到歐普藝術（Op Art）啟發，由密釘鑲鑽石和彩色鋁交織而成大膽線條與鮮明對比，讓人聚焦瑰麗的彩鑽主石上。除了在金屬技術上的創新，系列中的Midnight Aura套組以蛋面切割綠玉髓和切面鑽石形成對比，描繪宇宙中的綠色星塵雲，也是品牌首度使用非鑽石的寶石於高級珠寶中。Atomique套組更是別開生面地結合藝術與科學，以分子結構概念為鑽石帶來創意性的詮釋。

The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Ascending Shadows粉紅色雞尾酒戒指，中央主鑽為醫科1.24克拉梨形切割褐橘鑽，311萬元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Ascending Shadows粉紅色雞尾酒戒指，中央主鑽為醫科1.24克拉梨形切割褐橘鑽，311萬元。圖／De Beers提供
金鐘準視后蔡淑臻演繹The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Frozen Capture套組，其中項鍊為系列中單價最高。記者李政龍／攝影
金鐘準視后蔡淑臻演繹The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Frozen Capture套組，其中項鍊為系列中單價最高。記者李政龍／攝影
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Midnight項鍊，主鑽為20.57克拉梨形切割白鑽，也是品牌首次使用非鑽石寶石的創作之一，約逾1億元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Midnight項鍊，主鑽為20.57克拉梨形切割白鑽，也是品牌首次使用非鑽石寶石的創作之一，約逾1億元。圖／De Beers提供
金鐘準視后蔡淑臻演繹The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Frozen Capture套組，其中項鍊為系列中單價最高。記者李政龍／攝影
金鐘準視后蔡淑臻演繹The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Frozen Capture套組，其中項鍊為系列中單價最高。記者李政龍／攝影
金鐘準視后蔡淑臻演繹The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Light Rays套組珠寶。記者李政龍／攝影
金鐘準視后蔡淑臻演繹The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Light Rays套組珠寶。記者李政龍／攝影
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Atomique領片項鍊，主鑽為18.57克拉圓形明亮式切割白鑽，1億3,995萬元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Atomique領片項鍊，主鑽為18.57克拉圓形明亮式切割白鑽，1億3,995萬元。圖／De Beers提供
金鐘準視后蔡淑臻演繹The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Frozen Capture套組，其中項鍊為系列中單價最高。記者李政龍／攝影
金鐘準視后蔡淑臻演繹The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Frozen Capture套組，其中項鍊為系列中單價最高。記者李政龍／攝影
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Ascending Shadows淺綠色雞尾酒戒指，中央主鑽為一枚1.11克拉的上丁方形切割橘褐色鑽石和1.11克拉的雷迪恩式切割帶黃色的綠鑽，498萬元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Ascending Shadows淺綠色雞尾酒戒指，中央主鑽為一枚1.11克拉的上丁方形切割橘褐色鑽石和1.11克拉的雷迪恩式切割帶黃色的綠鑽，498萬元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Optical Wonder吊墜耳環，中央主鑽為1.26克拉梨形切割深彩帶綠色的黃鑽與1.12克拉梨形切割深彩帶黃色的綠鑽，625萬元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Optical Wonder吊墜耳環，中央主鑽為1.26克拉梨形切割深彩帶綠色的黃鑽與1.12克拉梨形切割深彩帶黃色的綠鑽，625萬元。圖／De Beers提供
金鐘準視后蔡淑臻演繹The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Light Rays套組珠寶。記者李政龍／攝影
金鐘準視后蔡淑臻演繹The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Light Rays套組珠寶。記者李政龍／攝影
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Frozen Capture項鍊，鑲嵌20.10 克拉、淨度內外無瑕的梨形切割主鑽，約1億9,900萬元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Frozen Capture項鍊，鑲嵌20.10 克拉、淨度內外無瑕的梨形切割主鑽，約1億9,900萬元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Ascending Shadows吊墜耳環，中央主鑽鑲嵌兩顆2.10克拉正方祖母綠式切割暗彩灰鑽，約1,215萬元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Ascending Shadows吊墜耳環，中央主鑽鑲嵌兩顆2.10克拉正方祖母綠式切割暗彩灰鑽，約1,215萬元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Atomique指間戒，中央主鑽為一枚0.70克拉圓形明亮式切割白鑽，127萬5,000元。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Atomique指間戒，中央主鑽為一枚0.70克拉圓形明亮式切割白鑽，127萬5,000元。圖／De Beers提供

珠寶 鑽石 台北101

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