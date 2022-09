金鐘準視后蔡淑臻2.5億De Beers鑽石珠寶上身成幸運物

De Beers Jewellers 2022年最新The Alchemist of Light高級珠寶展,自2022年9月5日至9月9日於台北101五樓的於双融域AMBI SPACE ONE(台北101五樓)舉辦,並將自9月10日起至10月2日止移師De Beers台北101精品店內展出,採預約制,是此高級珠寶系列自7月初於巴黎高級訂製服週發表後的亞太區巡展首站。

此次來台共近10億元的頂級珠寶,全新系列含7套珠寶設計,共45件全球唯一的獨一無二之作,其中多件珠寶更特地採用鈦金屬和鋁金屬等創新材質體現設計創意,展覽更特別打造沉浸式體驗。女星蔡淑臻在出席今(9月7)日記者會配戴價值上億的珠寶,忽然獲知自己入圍今年金鐘迷你劇集(電視電影)女主角獎,面露驚喜表示「很高興」,並喊話希望屆時能繼續配戴De Beers的珠寶閃耀紅毯。

蔡淑臻演繹總價近2.5億元的Frozen Capture套組,以冰河中的光影折射為靈感,是品牌首次運用白水晶於高級珠寶作品,項鍊垂墜一顆重達20.10克拉、D色、淨度內外無瑕的梨形切割頂級美鑽,也是系列中克拉術最大的作品。不過蔡淑臻笑說自己最喜歡的還是這個系列的戒指,璀璨的鑽石與白水晶交相輝映的視覺較果相當獨特,更自曝對超過3克拉的大鑽石沒有抵抗力。

另一套蔡淑臻配戴的Light Rays套組,交錯彩色鑽石原石與拋光美鑽,搭配陽極氧化工藝打造的彩色鈦金屬扇形結構,創造出陽光放射、光芒萬丈的絕美景致。同樣運用陽極氧化鈦金屬技術的Ascending Shadows套組,則是以粉紅色、藍色和綠色的鈦金屬和塗層鋁金屬,打造猶如倫敦品牌旗艦店內的旋轉樓梯的結構,襯托珍稀罕見的粉紅鑽和灰鑽,以及綠色和帶褐色的粉紅色鑽石原石。