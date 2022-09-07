快訊

73歲大哥殺害54歲弟分屍 檢依逃亡、滅證之虞聲請羈押

兩警被殺烈日下曝曬等死！凃明誠悲鳴想喝一口水 網淚崩：實在好痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「送蜂蜜給Honey」 苗栗農改場研發巧克力般的固化蜂蜜

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
蜂蜜餡餅乾。圖／苗栗農改場提供
蜂蜜餡餅乾。圖／苗栗農改場提供

蜂蜜不只是蜂蜜。農委會苗栗農改場運用技術把原本黏稠的蜂蜜「固化」，變成類似巧克力般滑順，不僅蜂蜜香氣更濃郁，除了做抹醬、沖泡，還能做與糕餅內餡，蜂蜜麻糬、蜂蜜堅果塔、蜂蜜米香，應用比原本的蜂蜜更多元。

苗改場場長呂秀英表示，國人愛吃蜜，種類依蜜蜂採花蜜主要植物來源而命名，其中國人最愛的是龍眼蜂蜜，其實還有荔枝、烏桕、鴨腳木及百花等蜂蜜，但因蜂蜜容易結晶的特性，降低消費者接受度，因此推廣不易；為了突破單樣化蜂產品市場，因此開發固化技術，可以塑形成各種形狀，未來情人節除了送巧克力以外，還可以「送蜂蜜給Honey」。

苗改場把蜂蜜水分降低，把結晶蜜轉化為固化蜂蜜；傳統製程的結晶蜜技術，是運用添加可食性晶種與蜂蜜均勻混合，低溫7天等待晶體形成，製成產品水分維持18%至20%，口感細緻的乳霜狀結晶蜂蜜，仍需冷藏保存，常用於抹醬或沖泡食用。

她表示，新的固化蜂蜜製程無添加物；製作時間僅需3天比原有結晶蜜作法更快，且不影響蜂蜜品質。固化蜂蜜冷藏時堅硬可塑型，可製作特殊造型蜂蜜，餐點擺盤很吸睛；再者室溫下質地柔軟有延展性，可當作各式甜點餡料，如做麻糬或糕點；固化蜂蜜香氣更濃縮，應用在甜點增香效益，將是佳節送禮新穎首選。

苗改場8月進行本技術非專屬授權公告，有興趣的農民、農會、農業合作社或食品業者可以直接向苗改場洽詢電話037-222111＃704陳先生。

蜂蜜餡麻糬。圖／苗栗農改場提供
蜂蜜餡麻糬。圖／苗栗農改場提供
農委會苗栗農改場開發固化蜂蜜技術，可用於糕餅內餡，應用更多元。記者彭宣雅／攝影
農委會苗栗農改場開發固化蜂蜜技術，可用於糕餅內餡，應用更多元。記者彭宣雅／攝影
固化蜂蜜冷藏時堅硬可塑型，可製作特殊造型蜂蜜，餐點擺盤很吸睛。圖／苗栗農改場提供
固化蜂蜜冷藏時堅硬可塑型，可製作特殊造型蜂蜜，餐點擺盤很吸睛。圖／苗栗農改場提供
未來情人節除了送巧克力以外，還可以「送蜂蜜給Honey」。圖／苗栗農改場提供
未來情人節除了送巧克力以外，還可以「送蜂蜜給Honey」。圖／苗栗農改場提供

蜂蜜 甜點 巧克力

延伸閱讀

真實年紀曝光！起底「嘉義白嘉莉」4招凍齡術

高雄龍眼蜜產量降但不加價 以好滋味續與老主顧博感情

新北／大份量樹上雞韓式炸雞 不出國也能在家吃韓國味

真香？短褲妹爬山被黑熊「毛手毛腳」 好友瞬間石化她卻趁亂自拍

相關新聞

金鐘57／温昇豪穿紅衣討喜氣！與郭子乾競逐金鐘視帝 笑稱「網內互打」

温昇豪今日受邀替時尚品牌秋冬系列上市活動站台，選擇一身紅亮相，由於適逢金鐘獎入圍名單同時公布，本來是很平常心看待的他，當得知再度以「茶金」入圍最佳男主角後，還是難掩興奮，直呼「很開心」，並表示穿紅衣真的有用。

吃海鮮不奢侈！壽司郎「極上鮪魚大腹」限時40元

自登台以來，日本迴轉壽司「壽司郎」一直提供多樣化的餐點，其中油脂豐富的「鮪魚大腹」，更是許多饕客必點的餐點。為了讓民眾能...

把鬼娃帶回家！住六福莊玩墓碑鎮 萬聖加碼暗黑起司堡

全台最指標的萬聖慶典六福村「2022惡靈厄惡 墓碑鎮」將於9月9日開跑，今年神秘的Renee鬼娃首度降臨六福村墓碑鎮，呼...

穿上旗袍遊萬華！台北凱達「換裝穿越時空」2日3千有找

想在秋高氣爽的時節，穿著旗袍漫步剝皮寮老街、走進古色古香的龍山寺，拍下一張張復刻浪漫的唯美意境照？這場穿越時空的換裝小旅...

金鐘準視后蔡淑臻2.5億De Beers鑽石珠寶上身成幸運物

De Beers Jewellers 2022年最新The Alchemist of Light高級珠寶展，自2022年...

「送蜂蜜給Honey」 苗栗農改場研發巧克力般的固化蜂蜜

蜂蜜不只是蜂蜜。農委會苗栗農改場運用技術把原本黏稠的蜂蜜「固化」，變成類似巧克力般滑順，不僅蜂蜜香氣更濃郁，除了做抹醬、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。