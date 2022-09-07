「送蜂蜜給Honey」 苗栗農改場研發巧克力般的固化蜂蜜

蜂蜜不只是蜂蜜。農委會苗栗農改場運用技術把原本黏稠的蜂蜜「固化」，變成類似巧克力般滑順，不僅蜂蜜香氣更濃郁，除了做抹醬、沖泡，還能做與糕餅內餡，蜂蜜麻糬、蜂蜜堅果塔、蜂蜜米香，應用比原本的蜂蜜更多元。

苗改場場長呂秀英表示，國人愛吃蜜，種類依蜜蜂採花蜜主要植物來源而命名，其中國人最愛的是龍眼蜂蜜，其實還有荔枝、烏桕、鴨腳木及百花等蜂蜜，但因蜂蜜容易結晶的特性，降低消費者接受度，因此推廣不易；為了突破單樣化蜂產品市場，因此開發固化技術，可以塑形成各種形狀，未來情人節除了送巧克力以外，還可以「送蜂蜜給Honey」。

苗改場把蜂蜜水分降低，把結晶蜜轉化為固化蜂蜜；傳統製程的結晶蜜技術，是運用添加可食性晶種與蜂蜜均勻混合，低溫7天等待晶體形成，製成產品水分維持18%至20%，口感細緻的乳霜狀結晶蜂蜜，仍需冷藏保存，常用於抹醬或沖泡食用。

她表示，新的固化蜂蜜製程無添加物；製作時間僅需3天比原有結晶蜜作法更快，且不影響蜂蜜品質。固化蜂蜜冷藏時堅硬可塑型，可製作特殊造型蜂蜜，餐點擺盤很吸睛；再者室溫下質地柔軟有延展性，可當作各式甜點餡料，如做麻糬或糕點；固化蜂蜜香氣更濃縮，應用在甜點增香效益，將是佳節送禮新穎首選。