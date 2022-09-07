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連假開工限時優惠 Oddle Eats推辦公室人氣美食買1送1
疫情這兩年讓各式線上訂餐服務蓬勃發展，民眾不想走進餐廳吃飯，讓餐飲業絞盡腦汁把大餐送到消費者面前。線上訂餐平台「Oddle Eats」觀察，連假後開工日，公司行號的預約訂餐單量量較平時成長近10倍，看準收心商機，於9月12日至9月14日攜手多家人氣餐廳，限時推出各式品項買1送1的超級優惠。
其中包含華燈初上牛排館「亞里士餐廳」洋蔥鐵扒牛肉主餐買1送1、東區法式西餐廳「星辰牛排」法式烤雞排、法式低溫烹調舒肥牛排、伊比利老饕豬等3款主餐買1送1、超人氣韓式炸雞「Zac Zag一楽炸雞」韓國年糕買1送1、「BSB美式餐廳」花生醬漢堡買1送1、義大利雜貨行家「Gusto Market of Taste」義大利白松露洋芋片買1送1等上班族人氣選擇，各家優惠皆有限量，快快提前預訂餐點，不怕美味撲空。
線上訂餐平台Oddle Eats與數百家美食餐飲品牌合作，有別於一般美食外送平台，提供的是提前安心預訂、可外送更遠的服務，部分餐廳還提供包月服務，解決平時用餐、家人朋友團聚的用餐困擾。
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