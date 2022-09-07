連假開工限時優惠 Oddle Eats推辦公室人氣美食買1送1

温昇豪今日受邀替時尚品牌秋冬系列上市活動站台，選擇一身紅亮相，由於適逢金鐘獎入圍名單同時公布，本來是很平常心看待的他，當得知再度以「茶金」入圍最佳男主角後，還是難掩興奮，直呼「很開心」，並表示穿紅衣真的有用。

2022-09-07 15:53