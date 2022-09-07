金鐘57／温昇豪穿紅衣討喜氣！與郭子乾競逐金鐘視帝 笑稱「網內互打」

温昇豪今日受邀替時尚品牌秋冬系列上市活動站台，選擇一身紅亮相，由於適逢金鐘獎入圍名單同時公布，本來是很平常心看待的他，當得知再度以「茶金」入圍最佳男主角後，還是難掩興奮，直呼「很開心」，並表示穿紅衣真的有用。

從2008年開始，温昇豪就成為金鐘獎的入圍常客，並在2019年時獲得最佳男配角的肯定。不過，金鐘視帝部分過去雖曾提名4次都失之交臂，因此今年再度入圍對他來說，仍別具意義。因為公布名單的當下，正好參與時裝品牌活動，並身穿紅色造型，温昇豪還透露「本來不太相信每日運勢、幸運色，看來之後都要多多參考了」。

温昇豪今年以「茶金」作品將與同劇的郭子乾共同競逐戲劇最佳男主角獎項，得知的當下表示誰得都很開心，還笑說是「網內互打」。温昇豪也認為「茶金」是時代劇裡的美學天花板，很難會有台劇能超越了；最後更感謝郭子乾將大家帶回1950年代，重新感受在地文化。而被問到是否還會挑戰有跨國能力背景的角色，温昇豪更是以國、台、客、日、英等多聲道表示「沒問題」。