全家便利商店獨家開賣 6款「鰻料理江戶川」聯名美食

日式鰻魚料理向來深受消費者喜愛，全家便利商店去年率便利商店之先推出鰻魚系列鮮食，創下年銷1.5億元佳績，今天（9月7日）宣布攜手日本近鐵集團旗下「鰻料理江戶川」獨家推出6款正宗日式鰻魚料理，由資歷逾40年的日籍主廚親自指導監製，包含「厚燒玉子鰻魚飯」與「鰻魚牛蒡飯」2款便當主食、輕食「蒲燒鰻魚烤飯糰」，以及日式經典美食「蒲燒鰻茶碗蒸」等多款鰻料理，分別於9月7日、9月14日兩波段陸續登場，只要銅板價即可品嘗來自京都70年的頂級美味。

全家便利商店與「鰻料理江戶川」聯名開發6款鰻魚料理，其中首推「厚燒玉子鰻魚飯」，以道地高湯味厚蛋玉子燒，搭配外銷等級日本白鰻及經典蒲燒風味刷醬，重新演繹正宗京都風味，售價169元，即日起開賣；9月14日開賣的「鰻魚牛蒡飯」除選用頂級白鰻外，更鋪上道地日式牛蒡絲及金黃蛋絲，售價99元，是饕客的入門首選；「蒲燒鰻魚烤飯糰」內餡夾入鮮美蒲燒鰻魚，雙面高溫烘烤，售價45元，銅板價即可入手。

經典鰻魚料理除了鰻魚便當、烤飯糰外，烤串物更不容錯過，全家便利商店會員App「全+1商城」即日起限量開賣日式經典烤串物，共有「鰻肝串」、「蒲燒鰻串」等兩款，也同步販售口感細緻的「鰻魚玉子燒」。其中「鰻肝串」每串由數隻鰻魚內臟組成，更需要豐富的刀工經驗才能取得，因此數量稀少，被稱為鰻魚料理的夢幻逸品，苦中帶甘的滋味，是市面少有的大人系美食，每份4支入售價199元；經典的「蒲燒鰻串」是炎夏烤物的美味首選，每份5支入售價279元；「鰻魚玉子燒」則是將蒲燒鰻包覆在嫩煎金黃的蛋捲中，口感鮮甜細膩，售價199元。消費者可於全家便利商店App「全+1商城」下單訂購，即可選擇鄰近的店舖取貨。