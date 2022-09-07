JEANS COOL牛仔酷 中衛五款丹寧風格口罩超酷開賣

看好丹寧牛仔的無限魅力，CSD中衛全新推出「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，今(7)日超酷開賣，訴求根據牛仔布特殊工法，設計出刷淡、水洗、拼接與車縫等四種超酷的牛仔風格，加上原先熱賣的經典「丹寧牛仔」，一盒五款不同的牛仔酷，讓喜愛玩穿搭的時髦人士，一次全部收藏。

「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，今天中午12點開始在PChome、momo、博客來、Yahoo!、小三美日及媽咪愛等電商通路販售。實體通路則有屈臣氏、康是美、HOLA、丁丁、誠品、日藥本舖、松本清、Tomod's特美事、微風、台中分子藥局，以及中衛販賣機(南港、汐止)。

在時尚界有經典不敗之稱的丹寧，不受春夏秋冬的季節限制，呈現出休閒、俐落、正式及氣質等多種穿搭風格。想來點隨興的時髦感？帶上丹寧元素就對了，瀟灑不羈的中性氣質，讓穿搭添增一抺率性色彩。

2018年CSD中衛領先全球，首度將丹寧牛仔元素融入醫療口罩，推出「丹寧牛仔口罩」，中性時髦又百搭，迅速成為時尚男女的最愛，經常搶購一空，持續高居中衛口罩暢銷排行榜前幾名。

在粉絲熱烈許願下， 2020年中衛推出「兒童丹寧牛仔口罩」，滿足大家的親子裝願望。全家人外出時，穿親子裝，再戴上丹寧牛仔親子口罩，盡享穿搭樂趣。

看好丹寧牛仔的無限魅力，CSD中衛今天全新推出「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，根據牛仔布特殊工法，設計出四種超酷的牛仔風格，加上原先熱賣的經典「丹寧牛仔」，一盒五款不同的牛仔酷，讓喜愛玩穿搭的時髦人士，一次全部收藏。

更棒的是，成人款和兒童款同時推出，讓全家外出時可以隨興選擇任一款牛仔酷口罩，成為街頭上最時髦的一家人。牛仔酷口罩外盒選用牛皮紙包裝盒，營造出牛仔粗曠美感。

別出心裁的是，外盒有一個特殊凹槽設計，不僅方便抓取，成人款與兒童款印刷圖騰也不同，種種細膩設計，大幅提升口罩迷的收藏樂趣。

以刷淡牛仔為例，採用「經典丹寧牛仔」的原始紋理，刷淡後細緻的漸層變化，顯得自然迷人，寧靜優雅。搭配天空藍+薰衣紫專利雙色編織柔軟耳帶，讓人眼睛一亮。

水洗牛仔訴求復古的水洗紋，在牛仔布上自然流動，飄流其上，如同作畫一般呈現浮動美感，淡色紋路凸顯立體感，流露濃濃的懷舊復古風潮。

拼接牛仔彷佛牛仔褲後腰的皮革標籤，連同細緻縫線，成為拼接主角。藍色牛仔配橘色皮革，展現潮感十足混搭風。潮橘+深丹寧雙色編織柔軟耳帶，盡顯衝突美感。

車縫牛仔像鎖鏈一樣環環相扣的「鎖鏈車縫」，是牛仔褲中的經典車縫法，必須反摺牛仔褲腳才能看見。這個率性俏皮的反摺細節，呈現在口罩下緣，彷彿褲腳外翻，讓人會心一笑。