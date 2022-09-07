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Reebok聯手韓國潮牌打造搶眼日常穿搭、BAPE攜手A.P.C變身最潮造型
時序來到秋季，各家新品也紛紛出籠，Reebok就與韓國名模成立的潮牌MMLG合作，以「CHAT PLAY CASUALLY」為主題，開發出最搶眼的日常穿搭系列。而擅長與其他品牌跨界的A Bathing Ape（簡稱BAPE）則首度與法式簡約風聞名的A.P.C攜手，讓經典服裝也變得潮流感十足。
MMLG為時裝品牌87MM旗下的支線，是旗下最休閒的系列，主要風格為迎合基本穿著，並定位為一個街頭潮流品牌。此次，Reebok與MMLG合作，同樣也把重心放在日常穿搭，像是服飾部分為長袖圓領衫及運動長褲，裝飾有雙品牌的經典Logo圖騰；不僅如此，還使用了象徵的代表色系點綴，讓人立刻就能聯想起品牌特色。其次，聯名鞋款使用經典的Club C Revenge鞋型為基礎，並加入MMLG的識別設計，有別於以往，鞋舌及鞋底採用翡翠色，增添休閒魅力。
以簡約設計著稱的法國時裝品牌A.P.C則是第一次與潮牌BAPE聯名，集結了兩者招牌元素於一身，包括了丹寧服裝與迷彩，呈現的款式讓品牌愛好者都驚豔。像是A.P.C知名的丹寧外套，就加入了BAPE風格的迷彩連帽設計；或是讓兩者名稱融合在一起，成為迷彩夾克與迷彩連帽上衣的裝飾重點。另外，還推出了托特包、腰包與帽飾，以及結合了上述風格的短袖T恤，讓消費者得以買得盡興。
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