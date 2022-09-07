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壯世代六成不想收到月餅 但「這幾款」不錯

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
根據「壯世代中秋節網路調查」指出，月餅禮盒為壯世代民眾最不想收到的中秋節禮物。示意圖。圖／楊語絃提供
根據「壯世代中秋節網路調查」指出，月餅禮盒為壯世代民眾最不想收到的中秋節禮物。示意圖。圖／楊語絃提供

周六就是中秋節，又是許多人團聚以及「收禮+送禮」到手軟的時機，但是，你確定人家真的想收到你的禮物嗎？

壯世代教科文協會針對50歲以上壯世代族群發起「壯世代中秋節網路調查」，發現超過58%的壯世代，最不喜歡收到的中秋禮物竟然是「月餅禮盒」，其次為香腸禮盒及蛋糕禮盒。另外，壯世代最想收到的禮物，有超過54%選擇「飯店餐券」，其次為飯店住宿券及旅遊票券。

壯世代教科文協會理事長吳春城表示，許多壯世代會有中秋月餅收到吃不完的窘境。因此，糕點業者也許能調整之外，也建議旅遊業者不妨因應中秋設計禮包，讓壯世代「收禮收到心坎裡」。

調查發現，壯世代最不喜歡的中秋節禮物依序為：月餅禮盒（58.7%），香腸禮盒（41.3%）、蛋糕禮盒（38.7%）、餅乾禮盒（38.1%）、柚子文旦（37.4%）、酒品禮盒（20%）等。主要原因大致為，重複性太高沒有變化、口味太甜或太膩、不健康等等；也有人直言，中秋禮盒多保存期限短，來不及食用且多為加工食品，影響健康。

然而，收月餅在中秋幾乎是無可避免，問卷調查壯世代最喜歡的月餅種類。結果發現，綠豆椪（45.2%）、蛋黃酥（38.1%）、冰淇淋月餅（27.1%）、鳳梨酥（21.9%）、創意月餅(12.9%)等，是相對受壯世代歡迎的月餅禮盒品項。不少人表示偏好傳統口味，且綠豆椪、蛋黃酥較其他品項較不甜膩；另外，也有人欣賞冰淇淋月餅的創意及新鮮感，且孫子孫女喜歡吃，適合拿來分享。

針對最想收到的中秋禮物，有高達54.2%的壯世代最想收到的是飯店餐券，其次為飯店住宿券（49%）及旅遊票券（38.7%），皆與旅遊相關。主要原因為「喜歡旅遊」、實用、可以約家人或好友一同使用等等。

關於中秋節最想從事的活動，有58.1%壯世代想和親戚家人聚餐、34.2%希望能賞月、32.3%想趁連假出遊。顯示出「團聚」對壯世代來說可能是最為重要的元素，也呼應他們對收禮的品項偏好。

中秋節 月餅 住宿券

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