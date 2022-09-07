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義大利又崩潰！「脆皮肥腸比薩」吃得到炸肥腸、九層塔

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「月見起司炭燒嫩牛比薩」添加有厚切牛排、月見切達白玉等食材。圖／必勝客提供
「月見起司炭燒嫩牛比薩」添加有厚切牛排、月見切達白玉等食材。圖／必勝客提供

除了烤肉之外，方便多人共享的「比薩」，同樣也是中秋歡聚的人氣商品。「必勝客」限時推出應景的「中秋月見比薩套餐」，集結明月造型的月見起司炭燒嫩牛比薩及其他副餐，增添歡樂時光。「堤諾義大利比薩」則是以台菜料理為靈感，推出「腸兒奔月比薩」，藉由脆皮肥腸與比薩的組合，增添餐桌新奇感。

為迎接中秋來臨，必勝客已於日前推出「月見起司炭燒嫩牛比薩」，藉由5盎司厚切牛排、切達起司、日式白玉麻糬、蛋沙拉等元素，在比薩上營造出11顆明月齊聚的造型，讓民眾能夠邊吃邊賞月。除了單點外，必勝客也推出「中秋月見比薩套餐」，包含「月見起司炭燒嫩牛比薩」與另款經典口味比薩、HOT烤雞拼盤、1.25L飲料，優惠價1,279元！PK雙饗卡APP會員透過APP訂購，可再免費獲得「冰藏起司塔」1個。

除此之外，必勝客今年也再度推出「1公尺派對巨飽盒」，內含3個方形大比薩、2份紙包筆管麵或飯、5樣熱烤副食，每組1,998元。另外還有6入裝的「冰藏巧克力起司塔」，優惠價329元，加購價309元，適合作為中秋聚餐點心。配合中秋檔期與週年慶，活動期間凡使用PK APP單筆消費滿700元，就贈送700元商品兌換券及「薯金幣（小）」1份。

已經多次推出創意口味的「堤諾義大利比薩」，今年將經典台菜「脆皮肥腸」融合義式比薩，推出應景新品「腸兒奔月比薩」。以炸至金黃的肥腸為主角，品嚐得到彈牙的咀嚼口感，再搭配上莫扎瑞拉起司、高達起司的溫潤奶香，還有九層塔、炸蒜仁等香料，帶來嗆辣的台式風情，更添香氣層次，自即日起限時供應至9月11日，單點299元。

堤諾義大利比薩推出「腸兒奔月比薩」，每個299元。圖／堤諾義大利比薩提供
堤諾義大利比薩推出「腸兒奔月比薩」，每個299元。圖／堤諾義大利比薩提供
必勝客「1公尺派對巨飽盒」，內含3個方形大比薩、2份紙包筆管麵或飯、5樣熱烤副食，每組1,998元。圖／必勝客提供
必勝客「1公尺派對巨飽盒」，內含3個方形大比薩、2份紙包筆管麵或飯、5樣熱烤副食，每組1,998元。圖／必勝客提供

起司 中秋 必勝客

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