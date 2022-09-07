顛覆制式 楊洋化身英倫紳士演繹dunhill 2022秋冬形象

制服的存在，常為了特定職業的辨識或視覺上的統一。dunhill釋出2022秋冬形象廣告，除了以UNIFORM定調，並邀請品牌全球代言人、中國男星楊洋演繹傳承自英倫的嚴謹與優雅。

品牌創意總監Mark Weston表示，「2022秋冬系列是規範和傳統的回歸，但英倫式顛覆風範亦融匯其中，在單品設計及其可能的穿著者身上皆有跡可循，我希望再度在此呈現。」 全系列七張形象廣告分別以直式的視覺拼接而成，楊洋便擔任了其中的四組主題，並分別穿上了駝色毛料長大衣、短版格紋夾克、黑色皮革長風衣，展現關於英倫對優雅、紳士的UNIFORM。

於此同時，本季dunhill進一步讓大衣的細節再進化，例如使用了高品質的威爾斯格紋羊毛為物料，同時Compendium Parka長外套則運用了橄欖綠色的絲綢雲紋重新詮釋，此外新款千鳥格紋羽絨外套靈感則從賽車座椅中得到啟發。