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顛覆制式 楊洋化身英倫紳士演繹dunhill 2022秋冬形象

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全系列七張形象廣告分別以直式照片拼接而成，進而展現英倫對優雅、紳士的UNIFORM。圖 / dunhill提供
全系列七張形象廣告分別以直式照片拼接而成，進而展現英倫對優雅、紳士的UNIFORM。圖 / dunhill提供

制服的存在，常為了特定職業的辨識或視覺上的統一。dunhill釋出2022秋冬形象廣告，除了以UNIFORM定調，並邀請品牌全球代言人、中國男星楊洋演繹傳承自英倫的嚴謹與優雅。

品牌創意總監Mark Weston表示，「2022秋冬系列是規範和傳統的回歸，但英倫式顛覆風範亦融匯其中，在單品設計及其可能的穿著者身上皆有跡可循，我希望再度在此呈現。」 全系列七張形象廣告分別以直式的視覺拼接而成，楊洋便擔任了其中的四組主題，並分別穿上了駝色毛料長大衣、短版格紋夾克、黑色皮革長風衣，展現關於英倫對優雅、紳士的UNIFORM。

於此同時，本季dunhill進一步讓大衣的細節再進化，例如使用了高品質的威爾斯格紋羊毛為物料，同時Compendium Parka長外套則運用了橄欖綠色的絲綢雲紋重新詮釋，此外新款千鳥格紋羽絨外套靈感則從賽車座椅中得到啟發。

簡約的色彩疊加形塑了英倫紳士的經典，例如在咖啡色襯衫內再加上一件紅色或淺咖啡色的高領針織毛衣，洋蔥式穿著如在西裝外套外再加上一件翻領防寒外套、或Compendium長外套，讓部分必須頻繁穿梭在室內外的場合，能兼具防寒與有型、機能與風格的雙重需求。

除了擔任dunhill代言人，楊洋近日與趙露思演出的《且試天下》，並在網路引起熱烈討論。圖 / dunhill提供
除了擔任dunhill代言人，楊洋近日與趙露思演出的《且試天下》，並在網路引起熱烈討論。圖 / dunhill提供
本季dunhill維持了品牌經典的輪廓，但在細節處做出變化，例如Compendium Parka長外套便運用了橄欖綠色的絲綢雲紋重新詮釋。圖 / dunhill提供
本季dunhill維持了品牌經典的輪廓，但在細節處做出變化，例如Compendium Parka長外套便運用了橄欖綠色的絲綢雲紋重新詮釋。圖 / dunhill提供
dunhill釋出2022秋冬形象廣告，除了以UNIFORM定調，並邀請品牌全球代言人、中國男星楊洋演繹傳承自英倫的嚴謹與優雅。圖 / dunhill提供（合成圖）
dunhill釋出2022秋冬形象廣告，除了以UNIFORM定調，並邀請品牌全球代言人、中國男星楊洋演繹傳承自英倫的嚴謹與優雅。圖 / dunhill提供（合成圖）

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