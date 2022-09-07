進劇場過中秋！「魔法阿媽」舞台劇9月10日高雄場開演

由春河劇團與聯合數位文創主辦的舞台劇「魔法阿媽」，改編自同名經典動畫，今年4月於國父紀念館首演，觀眾好評不斷。本週六（9/10）「魔法阿媽」將於中秋佳節於高雄至德堂如期演出，而演出當天百變女郎郎祖筠與模仿天王郭子乾，將準備特別的橋段與您一起過中秋，請大家拭目以待。

「魔法阿媽」舞台劇在范瑞君導演及春河團長郎祖筠細膩的刻畫詮釋下，保留文英阿姨創造的「魔法阿媽」典範，嘗試賦予臺灣女性的堅韌與勇敢新時代形象。春河團長郎祖筠親自詮釋魔法阿媽一角，無論是照顧左鄰右舍的海派外放阿媽，或是面對女兒與孫子感情內斂阿媽，十足刻畫臺灣阿媽的真實形象，引起觀眾共鳴：「這就是我阿媽啊！」

「魔法阿媽」9／10演出當天將準備特別的橋段和觀眾一同過中秋。圖／春河劇團提供

而本劇重頭戲「中元節放水燈」延續傳承一百六十餘年的「基隆中元祭」祭典精神，在文化部積極性補助的挹注下，結合4G科技投影技術與未來式互動藝術合作，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景，也讓全場觀眾有機會一同參與。

「魔法阿媽」9月10日於高雄至德堂演出，適逢中秋佳節，回家看看阿媽也帶全家來看戲，共享家人相聚的時光。春河與KKDAY推出高鐵聯票，與舞台劇門票共購享高鐵票85折優惠；全家一起來看戲更有四張家庭套票8折優惠。詳細資訊請洽春河劇團02-23771116。