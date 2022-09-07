「鐵達尼號電影音樂會」週五開演 最後催票

電影成本耗資上億美元的「鐵達尼號」為當年最賣座的電影，淒美愛情與真實船難讓「鐵達尼號」名聲流傳多年，至今仍是許多人心中最喜愛的作品，而今年正好是「鐵達尼號」沉船一一Ｏ周年，也是電影第廿五周年，「鐵達尼號」電影音樂會也將在本周五正式開演，最後催票，有興趣的觀眾把握機會購票。

電影「鐵達尼號」配樂由好萊塢電影音樂家詹姆斯．霍納一手打造，除奧斯卡獎外，亦獲得三座葛萊美獎，被認證為史上最暢銷的電影配樂專輯，並在第七十屆奧斯卡金像獎十四項提名，最終獲得十一座獎項，同時還創下成本最高電影、票房最高的劇情片等十項金氏世界紀錄，在全球影史上的地位難以取代。

「鐵達尼號電影音樂會」將由知名指揮家林天吉老師與台北愛樂管弦樂團、台北愛樂合唱團，特邀原版配樂愛爾蘭風笛獨奏Eric RIgler同台演出，以高畫質的800吋超大螢幕播映，保留電影正片完整劇情、對白，是目前為止「鐵達尼號」最大規模主題音樂會。