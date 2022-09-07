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釣魚觀光工廠寶熊漁樂碼頭 中秋節3人同行免費彩燈DIY
中秋節將到，釣魚觀光工廠寶熊漁樂碼頭，中秋假期推出三人同行免費參加「月圓彩燈DIY」活動，全家人可共同完成彩繪燈籠活動，另有海洋藏寶圖闖關活動，尋找海洋的祕寶完成任務即可獲得小禮物，且可享禮品購物優惠。
寶熊漁樂碼頭表示，遊客體驗完室內的釣魚故事館，還可參加戶外實體釣魚半日遊，無須攜帶任何設備，有專業的釣魚教練教學，教正確的釣魚知識，即日起至9月30日前報名享有體驗價399元(原價750元) ，每場限定5組，民眾可上官網查詢。
寶熊漁樂碼頭表示，受到疫情的影響民眾出遊的習慣漸漸有些改變，避開現場購票人潮，出遊前購票的比例明顯成長，回饋遊客，9月在寶熊漁樂碼頭官網購買門票享有9折優惠180元(原價200元)，還可獲得釣竿購物折價券2張，線上購買指定釣竿享有低於5折優惠價，例如擒猛競釣竿折價後900元(原價1950元)。
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