釣魚觀光工廠寶熊漁樂碼頭 中秋節3人同行免費彩燈DIY

中秋節將到，釣魚觀光工廠寶熊漁樂碼頭，中秋假期推出三人同行免費參加「月圓彩燈DIY」活動，全家人可共同完成彩繪燈籠活動，另有海洋藏寶圖闖關活動，尋找海洋的祕寶完成任務即可獲得小禮物，且可享禮品購物優惠。

寶熊漁樂碼頭表示，遊客體驗完室內的釣魚故事館，還可參加戶外實體釣魚半日遊，無須攜帶任何設備，有專業的釣魚教練教學，教正確的釣魚知識，即日起至9月30日前報名享有體驗價399元(原價750元) ，每場限定5組，民眾可上官網查詢。