路易莎黑卡莊園咖啡6折 國產雜糧變身波士頓派新上市

路易莎咖啡LOUISA COFFEE 9~10月黑卡尋豆師限量手沖新品，推出私藏果宴雙強，嚴選來自肯亞涅里的「黑莓之后」及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，黑卡價120元，原訂價200元。此外，路易莎也與農糧署合作，嚴選台灣在地雜糧推出甜點新品「美荔紫薯波士頓派」，9/8~10/4期間限定優惠價65元/1片。

來自肯亞涅里的「黑莓之后」，屬中淺焙，帶有黑醋栗、櫻花、香吉士、水果軟糖等風味，早在十八世紀，肯亞屬於英國每批果實的採收區，殖民時期涅里的咖啡就已備受重視，「黑莓之后」是由英國殖民時期建立的最古老處理廠「涅里山處理廠」出品，有縝密的農地記錄，可追蹤提供買家最完整的履歷資料。此外，涅里山處理廠合作的小農，海拔皆位於1800M以上、天然的氣溫落差（7~28℃），且有Chania及Muringato兩條河流提供水源，能找到渾厚甜感及紮實酸質。

哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，屬中淺焙，帶有橘子、萊姆、柚子醬、白糖等風味，「克菈菈莊園」在Mejia Londoño家族堅持從種下咖啡樹苗開始，就依循高標準的種植守則及杯測準則，以手工種植每株咖啡幼苗，且堅持人工採收，並受惠於當地的地理條件、氣候、土壤及生物多樣性，培育出富有繽紛香氣且甜感濃郁的咖啡。