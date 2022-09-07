路易莎黑卡莊園咖啡6折 國產雜糧變身波士頓派新上市
路易莎咖啡LOUISA COFFEE 9~10月黑卡尋豆師限量手沖新品，推出私藏果宴雙強，嚴選來自肯亞涅里的「黑莓之后」及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，黑卡價120元，原訂價200元。此外，路易莎也與農糧署合作，嚴選台灣在地雜糧推出甜點新品「美荔紫薯波士頓派」，9/8~10/4期間限定優惠價65元/1片。
來自肯亞涅里的「黑莓之后」，屬中淺焙，帶有黑醋栗、櫻花、香吉士、水果軟糖等風味，早在十八世紀，肯亞屬於英國每批果實的採收區，殖民時期涅里的咖啡就已備受重視，「黑莓之后」是由英國殖民時期建立的最古老處理廠「涅里山處理廠」出品，有縝密的農地記錄，可追蹤提供買家最完整的履歷資料。此外，涅里山處理廠合作的小農，海拔皆位於1800M以上、天然的氣溫落差（7~28℃），且有Chania及Muringato兩條河流提供水源，能找到渾厚甜感及紮實酸質。
哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，屬中淺焙，帶有橘子、萊姆、柚子醬、白糖等風味，「克菈菈莊園」在Mejia Londoño家族堅持從種下咖啡樹苗開始，就依循高標準的種植守則及杯測準則，以手工種植每株咖啡幼苗，且堅持人工採收，並受惠於當地的地理條件、氣候、土壤及生物多樣性，培育出富有繽紛香氣且甜感濃郁的咖啡。
「克菈菈莊園橙汁水洗」，採橙汁水洗處理法，其製程相當特別，是水洗過後將咖啡豆加入乾燥的柑橘皮跟柑橘皮磨成的粉放置在一起，然後再把柑橘皮跟粉去除掉，讓咖啡豆呈現出多元且富有果香的風味，並保有原始的純淨口感，在豐富度及層次變化性上，都有更多令人驚艷的感受。
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