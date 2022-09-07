快訊

紅茶放冰箱後變混濁是不是變質了？專家曝原因：不用急著倒掉

內政部宣導反詐騙酸「台灣吃海鮮很奢侈」 挨轟帶頭霸凌

路易莎黑卡莊園咖啡6折 國產雜糧變身波士頓派新上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
路易莎LOUISA COFFEE與農糧署合作，推出甜點新品「美荔紫薯波士頓派」，全門市上市。圖／路易莎提供
路易莎LOUISA COFFEE與農糧署合作，推出甜點新品「美荔紫薯波士頓派」，全門市上市。圖／路易莎提供

路易莎咖啡LOUISA COFFEE 9~10月黑卡尋豆師限量手沖新品，推出私藏果宴雙強，嚴選來自肯亞涅里的「黑莓之后」及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，黑卡價120元，原訂價200元。此外，路易莎也與農糧署合作，嚴選台灣在地雜糧推出甜點新品「美荔紫薯波士頓派」，9/8~10/4期間限定優惠價65元/1片。

來自肯亞涅里的「黑莓之后」，屬中淺焙，帶有黑醋栗、櫻花、香吉士、水果軟糖等風味，早在十八世紀，肯亞屬於英國每批果實的採收區，殖民時期涅里的咖啡就已備受重視，「黑莓之后」是由英國殖民時期建立的最古老處理廠「涅里山處理廠」出品，有縝密的農地記錄，可追蹤提供買家最完整的履歷資料。此外，涅里山處理廠合作的小農，海拔皆位於1800M以上、天然的氣溫落差（7~28℃），且有Chania及Muringato兩條河流提供水源，能找到渾厚甜感及紮實酸質。

哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，屬中淺焙，帶有橘子、萊姆、柚子醬、白糖等風味，「克菈菈莊園」在Mejia Londoño家族堅持從種下咖啡樹苗開始，就依循高標準的種植守則及杯測準則，以手工種植每株咖啡幼苗，且堅持人工採收，並受惠於當地的地理條件、氣候、土壤及生物多樣性，培育出富有繽紛香氣且甜感濃郁的咖啡。

「克菈菈莊園橙汁水洗」，採橙汁水洗處理法，其製程相當特別，是水洗過後將咖啡豆加入乾燥的柑橘皮跟柑橘皮磨成的粉放置在一起，然後再把柑橘皮跟粉去除掉，讓咖啡豆呈現出多元且富有果香的風味，並保有原始的純淨口感，在豐富度及層次變化性上，都有更多令人驚艷的感受。

路易莎咖啡9~10月黑卡尋豆師限量手沖新品，嚴選來自肯亞涅里的「黑莓之后」及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」。圖／路易莎提供
路易莎咖啡9~10月黑卡尋豆師限量手沖新品，嚴選來自肯亞涅里的「黑莓之后」及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」。圖／路易莎提供

咖啡 肯亞 柑橘

延伸閱讀

Podcast解讀區塊鏈／怎麼使用「數位新台幣」？誰能保障消費隱私？

咖啡店與理髮店 哪個能圓夢、哪個是惡夢？

全聯「全支付」今上線 綁一銀信用卡最高回饋13%

全聯全支付9月1日上線 升級就送50點「全點」

相關新聞

路易莎黑卡莊園咖啡6折 國產雜糧變身波士頓派新上市

路易莎咖啡LOUISA COFFEE 9~10月黑卡尋豆師限量手沖新品，推出私藏果宴雙強，嚴選來自肯亞涅里的「黑莓之后」...

Miu Miu聯手金熊獎名導 釋Women’s Tales最新影片

Miu Miu宣佈推出「Women’s Tales」的第24號作品、由西班牙導演Carla Simón執導的Carta ...

企業集資送暖 邀約學子觀賞《地球脈動II》影像音樂會

秉持「企業集資共榮傳愛，永續倡議共創未來」的核心理念，聯合數位文創與TOYOTA、中國建設銀行、臺灣中小企業銀行及陸府生活美學教育基金會共同集資，委由BiG行動夢想家基金會邀約40名青年學子，於9月10日中秋節當天前往台北流行音樂中心觀賞《地球脈動II》影像音樂會，期盼能鼓勵學子接觸環境保育理念、培養生態永續種子。

麗寶OUTLET中秋賞月 千萬水舞燈光秀、湖畔野餐

這周就是中秋節，麗寶OUTLET MALL將在9月10日晚上6點到9點，在科莫湖湖畔舉辦「賞月不單飛，樂夜樂瘋狂」中秋限...

身分證1、9對號優惠又來！「這一鍋」霸氣送和牛

中秋節到，身分證字號優惠好康又來，身分證字號中有1的民眾9月9日至25日到這一鍋皇室秘藏鍋物用餐，就送神仙牛肉、澳洲和牛...

史博館拚明年開館 融合新舊「紅牆綠瓦」意象不變

2018年7月閉館整修的國立歷史博物館(史博館)，8月中旬終於迎來第一期工程主體建築竣工，展開第二期室內裝修及景觀工程。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。