Miu Miu聯手金熊獎名導 釋Women’s Tales最新影片

Miu Miu宣佈推出「Women’s Tales」的第24號作品、由西班牙導演Carla Simón執導的Carta a mi Madre Para Mi Hijo《Letter To My Mother For My Son》,借零星片段拼湊記憶因而構建對未來的想像,日前已在威尼斯影展的威尼斯之夜首映,席間並有電影《戀夏500日的》的Zooey Deschanel、影集《俄羅斯娃娃:派對迴旋》的Natasha Lyonne等演員出席。

Carla Simón父母在她六歲時死於愛滋病,正因如此,家族史成為Carla Simón生命裡缺少的一塊重要拼圖,也讓她想透過這部短片,將家族史描繪、傳遞給她的下一代。整部電影部分真實、部分虛構,透過零星片段表達了迷惘、迷失,但也及溫柔的希望。Carla Simón表示,電影最終將觸動人心深處的情感,而瞭解自我需要一輩子的時間,但唯有拼湊真實記憶結合想像之物,才能構建出對未來的藍圖。

生於1986年的Carla Simón曾在2017年以首部電影《夏日1993》角逐最佳外語片,而她的另一部電影、描述加泰羅尼亞傳統桃園採摘傳統式微的故事,更獲得第72屆柏林影展金熊獎,也成為首部獲得金熊獎的加泰隆尼亞語電影。