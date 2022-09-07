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Miu Miu聯手金熊獎名導 釋Women’s Tales最新影片

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Carla Simón父母在其六歲時死於愛滋病，因如讓她想透過短片將家族史描繪、傳遞給其下一代。圖 / Miu Miu提供
Carla Simón父母在其六歲時死於愛滋病，因如讓她想透過短片將家族史描繪、傳遞給其下一代。圖 / Miu Miu提供

Miu Miu宣佈推出「Women’s Tales」的第24號作品、由西班牙導演Carla Simón執導的Carta a mi Madre Para Mi Hijo《Letter To My Mother For My Son》，借零星片段拼湊記憶因而構建對未來的想像，日前已在威尼斯影展的威尼斯之夜首映，席間並有電影《戀夏500日的》的Zooey Deschanel、影集《俄羅斯娃娃：派對迴旋》的Natasha Lyonne等演員出席。

Carla Simón父母在她六歲時死於愛滋病，正因如此，家族史成為Carla Simón生命裡缺少的一塊重要拼圖，也讓她想透過這部短片，將家族史描繪、傳遞給她的下一代。整部電影部分真實、部分虛構，透過零星片段表達了迷惘、迷失，但也及溫柔的希望。Carla Simón表示，電影最終將觸動人心深處的情感，而瞭解自我需要一輩子的時間，但唯有拼湊真實記憶結合想像之物，才能構建出對未來的藍圖。

生於1986年的Carla Simón曾在2017年以首部電影《夏日1993》角逐最佳外語片，而她的另一部電影、描述加泰羅尼亞傳統桃園採摘傳統式微的故事，更獲得第72屆柏林影展金熊獎，也成為首部獲得金熊獎的加泰隆尼亞語電影。

Carta a mi Madre Para Mi Hijo《Letter To My Mother For My Son》目前已可在Miu Miu的官方Youtube中觀賞，影片上線後已有近3萬多次點閱，唯目前僅有西班牙字幕、全長則約25分鐘。

Carla Simón表示，電影最終將觸動人心深處的情感，而瞭解自我需要一輩子的時間，但唯有拼湊真實記憶結合想像之物，才能構建出對未來的藍圖。圖 / Miu Miu提供
Carla Simón表示，電影最終將觸動人心深處的情感，而瞭解自我需要一輩子的時間，但唯有拼湊真實記憶結合想像之物，才能構建出對未來的藍圖。圖 / Miu Miu提供
曾演出《戀夏500日的》女星Zooey Deschanel也出席了影片在威尼斯影展的首映會。圖 / Miu Miu提供
曾演出《戀夏500日的》女星Zooey Deschanel也出席了影片在威尼斯影展的首映會。圖 / Miu Miu提供
Carla Simón曾獲第72屆金熊獎，本次並為Miu Miu拍攝了「Women’s Tales」的第24號作品《Letter To My Mother For My Son》。圖 / Miu Miu提供
Carla Simón曾獲第72屆金熊獎，本次並為Miu Miu拍攝了「Women’s Tales」的第24號作品《Letter To My Mother For My Son》。圖 / Miu Miu提供

電影 威尼斯 西班牙

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