聽新聞
test
0:00 / 0:00
麗寶OUTLET中秋賞月 千萬水舞燈光秀、湖畔野餐
這周就是中秋節，麗寶OUTLET MALL將在9月10日晚上6點到9點，在科莫湖湖畔舉辦「賞月不單飛，樂夜樂瘋狂」中秋限定野餐活動，現場將演出耗資千萬的水舞燈光秀，還有Live Band演出，全家可一起在浪漫湖畔共賞明月。
「賞月不單飛，樂夜樂瘋狂」中秋限定野餐活動，安排湖畔美景及炫麗浪漫的水舞燈光秀外，另有OUTLET美食，限定野餐下午茶系列套組486元起，內含牧上麵包的原味蛋塔6顆和樹頂蘋果汁6瓶或Mister Donut愛文芒果冰沙4杯，再加任選多拿滋39元甜甜圈８個；還有主食699元起，內含繼光香香雞的韓式炸雞和4瓶飲料，或頂呱呱的原味炸雞、辣味炸雞等7樣餐點組合。
麗寶OUTLET MALL 9月9日到9月18日，全館累計消費滿6000元送秀泰影城電影票一張、累計滿1萬元送摩天輪搭乘券兩張，滿1萬5000元送萬國品牌商品券1000元一張；館內餐飲推出「全民瘋烤肉」中秋限定烤肉餐點，B區1F燒肉同話-慶豬一番套餐1560元起、犇放和牛雙人2000元起；C區2F明月館強打韓式烤肉4人烤肉組合一人不用600元，就能吃到4選3肉品。
麗寶樂園渡假區中秋連假優惠，主題樂園探索世界、馬拉灣第二人只要20元，麗寶福容大飯店中秋池畔夯肉趴，田園咖啡廳自助Buffet吃到飽 加上 戶外燒烤區，每人1408元。相關活動詳情可至麗寶樂園渡假區官網查詢最新消息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言