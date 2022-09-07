麗寶OUTLET中秋賞月 千萬水舞燈光秀、湖畔野餐

這周就是中秋節，麗寶OUTLET MALL將在9月10日晚上6點到9點，在科莫湖湖畔舉辦「賞月不單飛，樂夜樂瘋狂」中秋限定野餐活動，現場將演出耗資千萬的水舞燈光秀，還有Live Band演出，全家可一起在浪漫湖畔共賞明月。

「賞月不單飛，樂夜樂瘋狂」中秋限定野餐活動，安排湖畔美景及炫麗浪漫的水舞燈光秀外，另有OUTLET美食，限定野餐下午茶系列套組486元起，內含牧上麵包的原味蛋塔6顆和樹頂蘋果汁6瓶或Mister Donut愛文芒果冰沙4杯，再加任選多拿滋39元甜甜圈８個；還有主食699元起，內含繼光香香雞的韓式炸雞和4瓶飲料，或頂呱呱的原味炸雞、辣味炸雞等7樣餐點組合。

麗寶OUTLET MALL 9月9日到9月18日，全館累計消費滿6000元送秀泰影城電影票一張、累計滿1萬元送摩天輪搭乘券兩張，滿1萬5000元送萬國品牌商品券1000元一張；館內餐飲推出「全民瘋烤肉」中秋限定烤肉餐點，B區1F燒肉同話-慶豬一番套餐1560元起、犇放和牛雙人2000元起；C區2F明月館強打韓式烤肉4人烤肉組合一人不用600元，就能吃到4選3肉品。