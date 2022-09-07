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身分證1、9對號優惠又來！「這一鍋」霸氣送和牛

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「這一小鍋」尋找推身分證號9的民眾送優惠，同桌相加想單點折扣優惠， 最高套餐免費吃。記者王昭月／翻攝
「這一小鍋」尋找推身分證號9的民眾送優惠，同桌相加想單點折扣優惠， 最高套餐免費吃。記者王昭月／翻攝

中秋節到，身分證字號優惠好康又來，身分證字號中有1的民眾9月9日至25日到這一鍋皇室秘藏鍋物用餐，就送神仙牛肉、澳洲和牛板腱。到這一小鍋消費，身分證號有1個9，單點品項即打9折，最高累積9個9，套餐免費吃，同桌身分證數字累加還可一起打折。

這一鍋餐飲集團瞄準中秋節團圓商機，推出身分證號優惠活動，這一鍋皇室祕藏鍋物，主打濃醇胡椒香的精燉老火湯和能喝的御膳麻辣鍋，活動期間身分證號只要有1就加菜，1碼1送梅花豬肉，2碼1送西班牙伊比利豬舌，3碼1送神仙牛肉，4碼1送價值888月的澳洲和牛板腱。

此外，「這一小鍋」主打高CP值的用餐感受，9月19日到29日，身分證號有9的民眾也享好康，同桌用餐民眾的身分證號可累加，1碼9享單點9折，2碼9享單點82折，3碼9享單點73折，以此類推最高8個9享單點28折，集滿9個9套餐免費吃。業者 表示，身分證上的出生年月日、統一編號、發證日期數字都可列入計算，單點優惠需搭配套餐，才可享折扣，海鮮及共鍋則不適用。

另外， 中秋節當天，全台門殿(吃到飽殿除外)推出剝柚子比賽，每殿限量10人參加(每桌限1人)，參加就送贈美國培根牛肉一份，第一名再送人氣招牌神仙牛肉。「燒肉同話」則自9月12日到9月30日推出「星知肚明豚有味」，來店用餐時出示google評論5顆星畫面，免費換卡滋伊比利豬舌叁吃一份，只送不賣限時兌換。

身分證號有1的民眾，秋節期間到這一鍋皇室秘藏鍋物用餐即享優惠，最高可送和牛板腱。記者王昭月／翻攝
身分證號有1的民眾，秋節期間到這一鍋皇室秘藏鍋物用餐即享優惠，最高可送和牛板腱。記者王昭月／翻攝

身分證 中秋節 套餐

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