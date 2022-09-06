史博館拚明年開館 融合新舊「紅牆綠瓦」意象不變
2018年7月閉館整修的國立歷史博物館(史博館)，8月中旬終於迎來第一期工程主體建築竣工，展開第二期室內裝修及景觀工程。史博館館長梁永斐表示，史博館力拚明年12月開幕。擁有67年歷史的史博館以「紅牆綠瓦」聞名，新館舍仍維持此一意象，使用的7萬8570片瓦片中，其中6753片大約8.5%採原館舍舊瓦片，象徵新與舊的傳承及融合。
梁永斐代理史博館館長5個月、正式上任2個月， 6日首次舉行媒體茶敘，暢談史博館的未來規劃。他表示，新館舍將典藏、行政等空間外移，讓展場面積增加261坪。整建後的樓層配置，地下一樓為兒童親子空間、一樓入口大廳規劃為特展空間、博物館商店等；二樓重現「國家畫廊｣特展空間；三樓則為館藏常設展空間，四樓設置環景餐廳，五樓為主題式的特展空間。此外還將打造一條貓道，供民眾走上史博館屋頂賞荷賞月。
此外，未來館舍將拆除原有圍籬、連結都市開放空間，打造與民眾的藩籬。梁永斐表示，五樓將規劃「生生不息－史博建築呢喃展」， 聚焦史博館的建築演變，包含日據時期舊商品陳列館遺構、戰後文化復興的華夏宮殿元素等。常設展「在這裡，與歷史相遇」則以「生活即歷史」的核心概念出發，打造「藝術美感」、「精神信仰」等四大主題。
梁永斐表示，新館舍包含前棟、主棟及東、西側捲棚的瓦片總計有7萬8570片，其中6753片大約8.5%是採取原館舍舊瓦片的再利用，不但是歷史文物現地見證的活化應用，也象徵著新與舊的傳承及融合。
史博館成立於1955年，是台灣第一所公共博物館，不僅收藏常玉、張大千等大師畫作，也典藏青銅器、唐三彩等國寶工藝品。梁永斐坦言，史博館收藏的文物還會與其他國家級博物館一起盤點整合。比方史博館跟國美館的台灣美術史定位如何劃分？青銅器等收藏如何和故宮、中研院分工合作？目前尚未確定，有待文化部政策的討論與釐清。
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