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自然圈農場攜手啤酒肚釀製 打造最Chill聯名啤酒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
酒標為中秋量身打造，以月圓的橘色為基調。圖／啤酒肚釀製提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒標為中秋量身打造，以月圓的橘色為基調。圖／啤酒肚釀製提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

國內近幾年最Chill的豪華露營場地之一「自然圈農場」和台灣新創啤酒潮牌「啤酒肚釀製」首度合作，推出聯名啤酒比利時小麥風味。並自即日起至9月12日推出線上抽獎活動，於自然圈FB、啤酒肚釀製IG 官方帳號及活動貼文按讚，並完成指定任務，即可參加抽獎，獎項為聯名啤酒一組4瓶。

啤酒肚釀製的比利時小麥風味啤酒，選用台灣在地台中大雅產的18麥，配比大量的小麥，讓泡沫更加綿密。酵母則由研發部多次實驗後，精心挑選出特殊比利時類型酵母，可產生出平衡的水果脂與酚類香氣，並加入芫荽籽與台灣茂谷柑皮低溫萃取出獨特香味與精華，讓經典啤酒更順口易飲。酒標也為中秋量身打造，以月圓的橘色為基調，兩顆圓滾滾的橘子除了襯托比利時小麥啤酒中的柑橘香氣，也象徵著月亮與團圓。

啤酒肚釀製和自然圈農場所提供的，不只是產品和服務，更是對於生活的同理，以最純粹的方式享受自然、享受啤酒。啤酒肚釀製進口德國GEA頂級釀酒設備，加上釀酒師專業的釀酒技巧及苛求的品管標準，渴望打造「人人都喝得懂的啤酒」，讓消費者以最簡單的方式，喝到最經典風味的啤酒；就像自然圈農場打造出的絕美環境、各式戶外體驗，讓圈民們感受到五星級的露營。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自然圈農場攜手啤酒肚釀製，打造聯名啤酒。圖／啤酒肚釀製提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
自然圈農場攜手啤酒肚釀製，打造聯名啤酒。圖／啤酒肚釀製提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「自然圈農場」是國內近幾年最Chill的豪華露營場地之一。圖／啤酒肚釀製提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「自然圈農場」是國內近幾年最Chill的豪華露營場地之一。圖／啤酒肚釀製提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

比利時 小麥 露營

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