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蝦皮購物「9.9超級購物節」推麥當勞、漢堡王飲料點心1元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「9.9超級購物節」豪灑6張全站0元起免運券，加碼再祭中秋夯品4折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」豪灑6張全站0元起免運券，加碼再祭中秋夯品4折起。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物「9.9超級購物節」拉開下半年購物季序幕，在6張0元起免運券、百萬汽車禮包、2張史上最低全站85折神券等3大優惠加乘下，活動開跑首周買氣增加近3成，自活動暖身開跑至今免運券領取人數突破400萬人，更創下高達千萬遊戲人次瘋搶「LUXGEN百萬汽車禮包抽獎券」。

迎接中秋連假，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天加碼祭出中秋夯品4折起好康，再攜手麥當勞、漢堡王祭飲料點心1元起，以及夏慕尼、陶板屋等餐廳經典套餐券下殺199元起。

蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天不只獻上百萬汽車禮包抽獎，更攜手小米、霓淨思、New Balance等超過70家品牌旗艦店限時推出最低1折起限時優惠，凌晨0點至0點59分「Xiaomi 12X」限時優惠價1,700元；凌晨1點至上午8點59分「iPad 10.2 Wi-Fi 64GB」限時優惠價1,050元；上午9點至11點59分「Google Pixel 6a」限時優惠價1,399元；下午1點至3點59分「KANGOL口袋小包」蝦皮購物獨家3色限時優惠價108元，「Blueair空氣清淨機」限時優惠價2,688元；晚上8點至8點59分「霓淨思明星爆款超保濕面膜71片組」限時優惠價409元；晚上10點至11點59分「Electrolux超級完美管家吸塵器」限時優惠價1,290元。

同時蝦皮購物推出中秋專區必備夯品下殺4折起，可以同步烹調兩種料理的「NICONICO多功能串烤機」9月9日優惠價3,980元；美味與營養兼具的「盛香珍堅果禮盒」9月9日特惠價549元。

蝦皮購物「9.9超級購物節」免運券領取突破400萬，玩汽車寶箱就抽「百萬汽車禮包抽獎券」。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」免運券領取突破400萬，玩汽車寶箱就抽「百萬汽車禮包抽獎券」。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」創下高達千萬遊戲人次瘋搶「LUXGEN百萬汽車禮包抽獎券」。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」創下高達千萬遊戲人次瘋搶「LUXGEN百萬汽車禮包抽獎券」。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天逾70大品牌旗艦店祭1折起優惠，再抽百萬汽車禮包。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天逾70大品牌旗艦店祭1折起優惠，再抽百萬汽車禮包。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」祭出全站85折神券。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」祭出全站85折神券。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 中秋

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