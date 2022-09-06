聽新聞
test
0:00 / 0:00
蝦皮購物「9.9超級購物節」推麥當勞、漢堡王飲料點心1元起
蝦皮購物「9.9超級購物節」拉開下半年購物季序幕，在6張0元起免運券、百萬汽車禮包、2張史上最低全站85折神券等3大優惠加乘下，活動開跑首周買氣增加近3成，自活動暖身開跑至今免運券領取人數突破400萬人，更創下高達千萬遊戲人次瘋搶「LUXGEN百萬汽車禮包抽獎券」。
迎接中秋連假，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天加碼祭出中秋夯品4折起好康，再攜手麥當勞、漢堡王祭飲料點心1元起，以及夏慕尼、陶板屋等餐廳經典套餐券下殺199元起。
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天不只獻上百萬汽車禮包抽獎，更攜手小米、霓淨思、New Balance等超過70家品牌旗艦店限時推出最低1折起限時優惠，凌晨0點至0點59分「Xiaomi 12X」限時優惠價1,700元；凌晨1點至上午8點59分「iPad 10.2 Wi-Fi 64GB」限時優惠價1,050元；上午9點至11點59分「Google Pixel 6a」限時優惠價1,399元；下午1點至3點59分「KANGOL口袋小包」蝦皮購物獨家3色限時優惠價108元，「Blueair空氣清淨機」限時優惠價2,688元；晚上8點至8點59分「霓淨思明星爆款超保濕面膜71片組」限時優惠價409元；晚上10點至11點59分「Electrolux超級完美管家吸塵器」限時優惠價1,290元。
同時蝦皮購物推出中秋專區必備夯品下殺4折起，可以同步烹調兩種料理的「NICONICO多功能串烤機」9月9日優惠價3,980元；美味與營養兼具的「盛香珍堅果禮盒」9月9日特惠價549元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言