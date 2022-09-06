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吃海鮮奢侈嗎？美威鮭魚好物優惠 99元起吃得到

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「美威鮭魚炭烤野菇炊飯」特價99元。圖／美威鮭魚提供
「美威鮭魚炭烤野菇炊飯」特價99元。圖／美威鮭魚提供

海鮮奢侈嗎？由全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起至9月30日於美威鮭魚網路商店（https://reurl.cc/aGxlXQ），推出多款好物優惠，最低特價99元起吃得到，打造一場「吃海鮮不奢侈」的月光美味饗宴。

美威鮭魚祭出多款「不奢侈」特價99元烤魚產品，包括「美威鮭魚香菇油飯」（原價215元）、「美威鮭魚炭烤野菇炊飯」（原價215元）、「美威鮭魚紅藜麥水餃」（原價199元）、「美威鮭魚干貝XO醬乾拌麵」（原價186元），下單後即以真空包裝、冷凍保鮮方式配送到家。

此外還有加拿大產地直送「加拿大鮮嫩全魚組」（特價1998元／原價3988元），「美威精選蒲燒鮭魚排」（特價279元／原價361元）、「美威精選厚切下巴排」（特價189元／原價229元）、「美威精選鮭魚肚條」（特價189元／原價229元），以及「美威鮭魚漢堡排」（特價189元／原價229元）、「美威鮭魚干貝海鮮丸」（特價189元／原價229元）、「美威鮭魚干貝XO醬」（特價199元／原價299元）。

其中「美威精選蒲燒鮭魚排」特將關東風味的傳統鰻魚醬烤技法，賦予新意，嚴選豐厚Q彈鮭魚排，透過蒸的技巧，讓口感更加香綿鮮腴，再多次翻烤並層層費工刷上日式蒲燒醬汁甘醇添香，燒出琥珀色的細緻光澤，即能一啖最高境界的鮮嫩美味。無論是水煮、烘烤或微波，皆能展現鮭魚的鮮甜脂香，一口咬下，馥郁迷人的鮮香風韻緩緩散溢。

「美威精選厚切下巴排」選用的鮭魚下巴排有別於一般魚下巴，更保留魚頭後段的鮮厚部位，只要簡單進烤箱烘烤，即可在家品嘗五星級的奢華美味。「美威精選厚切下巴排」亦是中秋烤肉饗宴高等食材之一，將厚切下巴排放在鋁箔紙上，並在烤架邊緣以小火慢烤，可在較豐厚的部位用竹籤插入，若竹籤變熱即可大啖享用。

「美威精選鮭魚肚條」將油花分布宛若雪花般豐腴的鮭魚肚條，以主廚獨家研發的薄鹽風味融合，進烤箱簡單烘烤後，綿密油脂在舌尖化開，滋味豐潤卻不油膩，每一口都吃得到大海的鮮味。「美威精選鮭魚肚條」是不容錯過的中秋烤物選擇，只要將鮭魚肚條放在鋁箔紙上，並在烤架邊緣以小火慢烤，待鮭魚肚條呈金黃色澤、粉橘質地後，依個人喜好，撒點胡椒粉，即能一啖最高境界的中秋烤肉饗宴。

「美威精選蒲燒鮭魚排」特價279元。圖／美威鮭魚提供
「美威精選蒲燒鮭魚排」特價279元。圖／美威鮭魚提供
「美威精選厚切下巴排」特價189元。圖／美威鮭魚提供
「美威精選厚切下巴排」特價189元。圖／美威鮭魚提供
「美威精選鮭魚肚條」特價189元。圖／美威鮭魚提供
「美威精選鮭魚肚條」特價189元。圖／美威鮭魚提供
「美威鮭魚干貝XO醬乾拌麵」特價99元。圖／美威鮭魚提供
「美威鮭魚干貝XO醬乾拌麵」特價99元。圖／美威鮭魚提供

鮭魚 海鮮 中秋

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吃海鮮不奢侈！中秋烤鮭魚99元起 美威特選不奢侈專區

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