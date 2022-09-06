迎秋！7-ELEVEN推寶可夢、嘎哩嘎哩君剉冰棒造型入浴球
炎熱夏天進入尾聲，入秋後保養也要跟著換季，7-ELEVEN瞄準秋日保養商機，9月7日起針對女性族群及上班族推出「必BUY超值夯品」專區，獨家引進日本卡通入浴球系列，以泡澡後會隨機出現「寶可夢」、「嘎哩嘎哩君剉冰棒造型」等各式卡通公仔為話題，還有異國護手霜、身體乳、手工皂等。
7-ELEVEN推出「必BUY超值夯品」專區，獨家引進日本卡通入浴球」，有5大肖像推出7款限定組合，不僅泡澡後隨機出現卡通公仔，其中「嘎哩嘎哩君剉冰棒造型」最後更會出現冰棒棍療癒吊飾，
好玩又吸睛，於桃竹區、中一區、中二區、各K.Seren及Open!Plaza門市限定販售，每款售價199元，9月7日至10月4日可享任選第2件半價。
入秋後空氣的濕度低，使肌膚中的水分加速蒸發，7-ELEVEN引進多款異國保濕商品，包括擁有紐西蘭初乳蛋白加非洲猴麵包雙重保濕配方的「韓國Milk Baobab白麝香／寶寶香氛保濕身體乳」每罐售價590元，9月7日至10月4日可享單件75折、任選2件7折；泰國SPA潮牌「泰國Arbimian手工皂－蝶豆花／雞蛋花／薰衣草」每款售價249元；「韓國MediFlower倫敦白麝香／羅馬堅果／杜拜茉莉香氛護手霜」每款售價99元，9月7日至10月4日任選第2件4折。
7-ELEVEN同步掌握秋日療癒商機，由「JVR MUSIC杰威爾音樂」正版授權，自9月7日上午11點起獨家搶先預購官方二次元形象公仔－周同學 × HEATBOYS × Infinity Toy「周同學愛炫系列可動人偶－第壹彈」，共有戰服周、荒野周等6個限定款式，超現實的電競科幻造型，搭配各種戰鬥武器，極具特色地還原周董形象的周同學可愛又酷炫，約10公分高的人偶可動關節數量高達15個，帶給玩家嶄新感受，每款售價799元。
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