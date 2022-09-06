快訊

首波專案輔導警戒學校公告 高苑科大、大同技院入列

向新北市府申請1元國賠不成立 恩恩爸出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎秋！7-ELEVEN推寶可夢、嘎哩嘎哩君剉冰棒造型入浴球

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出寶可夢、三麗鷗家族、哆啦A夢、迪士尼家族等入浴球，每個售價199元，桃竹區、中一區、中二區、各K.Seren及Open!Plaza門市限定販售，9月7日至10月4日可享任選第2件半價。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出寶可夢、三麗鷗家族、哆啦A夢、迪士尼家族等入浴球，每個售價199元，桃竹區、中一區、中二區、各K.Seren及Open!Plaza門市限定販售，9月7日至10月4日可享任選第2件半價。圖／7-ELEVEN提供

炎熱夏天進入尾聲，入秋後保養也要跟著換季，7-ELEVEN瞄準秋日保養商機，9月7日起針對女性族群及上班族推出「必BUY超值夯品」專區，獨家引進日本卡通入浴球系列，以泡澡後會隨機出現「寶可夢」、「嘎哩嘎哩君剉冰棒造型」等各式卡通公仔為話題，還有異國護手霜、身體乳、手工皂等。

7-ELEVEN推出「必BUY超值夯品」專區，獨家引進日本卡通入浴球」，有5大肖像推出7款限定組合，不僅泡澡後隨機出現卡通公仔，其中「嘎哩嘎哩君剉冰棒造型」最後更會出現冰棒棍療癒吊飾，

好玩又吸睛，於桃竹區、中一區、中二區、各K.Seren及Open!Plaza門市限定販售，每款售價199元，9月7日至10月4日可享任選第2件半價。

入秋後空氣的濕度低，使肌膚中的水分加速蒸發，7-ELEVEN引進多款異國保濕商品，包括擁有紐西蘭初乳蛋白加非洲猴麵包雙重保濕配方的「韓國Milk Baobab白麝香／寶寶香氛保濕身體乳」每罐售價590元，9月7日至10月4日可享單件75折、任選2件7折；泰國SPA潮牌「泰國Arbimian手工皂－蝶豆花／雞蛋花／薰衣草」每款售價249元；「韓國MediFlower倫敦白麝香／羅馬堅果／杜拜茉莉香氛護手霜」每款售價99元，9月7日至10月4日任選第2件4折。

7-ELEVEN同步掌握秋日療癒商機，由「JVR MUSIC杰威爾音樂」正版授權，自9月7日上午11點起獨家搶先預購官方二次元形象公仔－周同學 × HEATBOYS × Infinity Toy「周同學愛炫系列可動人偶－第壹彈」，共有戰服周、荒野周等6個限定款式，超現實的電競科幻造型，搭配各種戰鬥武器，極具特色地還原周董形象的周同學可愛又酷炫，約10公分高的人偶可動關節數量高達15個，帶給玩家嶄新感受，每款售價799元。

7-ELEVEN自9月7日上午11點起獨家搶先預購官方二次元形象公仔－周同學 × HEATBOYS × Infinity Toy「周同學愛炫系列可動人偶－第壹彈」，共6款，每款售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月7日上午11點起獨家搶先預購官方二次元形象公仔－周同學 × HEATBOYS × Infinity Toy「周同學愛炫系列可動人偶－第壹彈」，共6款，每款售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進韓國Milk Baobab香氛沐浴乳、保濕身體乳、洗手乳。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進韓國Milk Baobab香氛沐浴乳、保濕身體乳、洗手乳。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月7日上午11點起獨家搶先預購官方二次元形象公仔－周同學 × HEATBOYS × Infinity Toy「周同學愛炫系列可動人偶－第壹彈」，共6款，每款售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月7日上午11點起獨家搶先預購官方二次元形象公仔－周同學 × HEATBOYS × Infinity Toy「周同學愛炫系列可動人偶－第壹彈」，共6款，每款售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月7日上午11點起獨家搶先預購官方二次元形象公仔－周同學 × HEATBOYS × Infinity Toy「周同學愛炫系列可動人偶－第壹彈」，共6款，每款售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月7日上午11點起獨家搶先預購官方二次元形象公仔－周同學 × HEATBOYS × Infinity Toy「周同學愛炫系列可動人偶－第壹彈」，共6款，每款售價799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準秋日保養商機，9月7日起針對女性族群及上班族推出「必BUY超值夯品」專區。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準秋日保養商機，9月7日起針對女性族群及上班族推出「必BUY超值夯品」專區。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「嘎哩嘎哩君剉冰棒造型入浴劑」，每個售價199元，桃竹區、中一區、中二區、各K.Seren及Open!Plaza門市限定販售，9月7日至10月4日可享任選第2件半價。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「嘎哩嘎哩君剉冰棒造型入浴劑」，每個售價199元，桃竹區、中一區、中二區、各K.Seren及Open!Plaza門市限定販售，9月7日至10月4日可享任選第2件半價。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售MD酪梨植萃香氛護手霜－SOUSOU、MD柑橘植萃香氛護手霜－SOUSOU，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售MD酪梨植萃香氛護手霜－SOUSOU、MD柑橘植萃香氛護手霜－SOUSOU，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進泰國Arbimian手工皂系列，每款售價249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進泰國Arbimian手工皂系列，每款售價249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進日本近江乳木果椰油護手霜系列，每款售價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN引進日本近江乳木果椰油護手霜系列，每款售價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「嘎哩嘎哩君剉冰棒造型入浴劑」，每個售價199元，桃竹區、中一區、中二區、各K.Seren及Open!Plaza門市限定販售，9月7日至10月4日可享任選第2件半價。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「嘎哩嘎哩君剉冰棒造型入浴劑」，每個售價199元，桃竹區、中一區、中二區、各K.Seren及Open!Plaza門市限定販售，9月7日至10月4日可享任選第2件半價。圖／7-ELEVEN提供

卡通 冰棒

延伸閱讀

華航「皮卡丘彩繪機 CI」一日微旅行 9月12日開放訂位

「黑色餅乾」神還原！徐若瑄「闘志」雙馬尾造型全場瘋

任天堂最強法務再出招！提告中國山寨寶可夢遊戲剽竊 求償7,250萬美元

寶可夢彩繪班機最快秋季啟航！中華航空xThe Pokémon Company 「飛翔皮卡丘計畫」

相關新聞

楊丞琳沒吃過的豆腐魚...是屏東東港特產「那個魚」

台灣藝人楊丞琳近日上中國大陸節目，自稱沒吃過豆腐魚，在台灣也沒吃過什麼海鮮，引發台灣眾多網友抨擊，狂刷各地海鮮照。根據讀...

迎秋！7-ELEVEN推寶可夢、嘎哩嘎哩君剉冰棒造型入浴球

炎熱夏天進入尾聲，入秋後保養也要跟著換季，7-ELEVEN瞄準秋日保養商機，9月7日起針對女性族群及上班族推出「必BUY...

好想去法國當學生！愛馬仕基金會推動非學科實作課程

愛馬仕（Hermès）基金會成立於2008年，十多年來，在品牌人文主義和工藝價值的熏陶下，持續致力於教育的推廣。有鑒於...

吃海鮮不奢侈！中秋烤鮭魚99元起 美威特選不奢侈專區

中秋烤肉運動準備開跑，搭上「吃海鮮很奢侈」的話題，全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme...

LV歡慶製表20年 集大成紀念表Tambour Twenty限量登場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2002年時藉由Tambour這款腕表的推出，宣告跨入製表領域。品牌大...

散發性感魅力！Aesop全新艾底希思香水帶領探索自我

香味，不僅代表別人對自己的第一印象，甚至也能透過香氣，勾引出自己內心深層的一面。Aesop的「虛實之境」香水系列共有6款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。