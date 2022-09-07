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BBC「地球脈動II」影像音樂會本周開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
BBC「地球脈動II」影像音樂會本周六開演，邀台灣觀眾度過不一樣的中秋節。圖／ Justin Anderson Copyright BBC NHU 2016
BBC「地球脈動II」影像音樂會本周六開演，邀台灣觀眾度過不一樣的中秋節。圖／ Justin Anderson Copyright BBC NHU 2016

藝文展演漸漸復甦，近幾個月連續都有表演如火如荼展開，而去年廣受好評的BBC生態影像音樂會，今年新主題「BBC地球脈動II影像音樂會」也將在本周開演，近距離用動物視角看見萬物百態，把握最後購票機會本周進場體驗。

「BBC地球脈動II影像音樂會」以領先全球的台達8K超高畫質雷射投影技術，在現場800吋巨型銀幕投影的壯闊影像與管弦樂團共同呈現。劇組走訪四十個國家、進行一一七次拍攝、耗時超過兩千個日子，以令人驚歎的超高畫質格式完成，加上配樂大師漢斯．季默（Hans Zimmer）及其團隊的優美配樂襯托「地球脈動II」已成為令人讚嘆不已的指標性節目，在全球累積超過五億觀眾收看。

「BBC地球脈動II影像音樂會」濃縮「地球脈動II」六集精華，以兩小時「影像音樂會」來到台灣，由知名生物學家李家維教授導聆，呈現給每個關心、愛護、珍惜生命的朋友。現場將由林天吉指揮，台北愛樂管弦樂團及台北愛樂合唱團將演出。

由聯合數位文創與台達電子文教基金會共同主辦之「BBC地球脈動II」影像音樂會，本周六將於台北流行音樂中心演出，僅此一場，購票請上 udn售票網，客服專線(02)26491688（每日09:00 ~ 18:00）。

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