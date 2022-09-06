好想去法國當學生！愛馬仕基金會推動非學科實作課程

愛馬仕（Hermès）基金會成立於2008年，十多年來，在品牌人文主義和工藝價值的熏陶下，持續致力於教育的推廣。有鑒於教育的價值以及知識的推廣與傳承，是使個人和社會維持穩健與永續發展的動力來源，基金會與法國教育部合作，在法國開展Manufacto及Manuterra兩項計畫，分別致力於提升學童對於工藝與生物多樣性的認識。

Manufacto是愛馬仕基金會於2016年與法國工匠協會（Compagnons du Devoir et du Tour de France）、法國卡蒙多設計學院（École Camondo）以及諾艾爾別墅（Villa Noailles）共同推動的一項計畫。目前在法國14個學區（亞眠、貝桑松、波爾多、克雷泰伊、里爾、 里昂、蒙彼利埃、尼斯、奧爾良都爾、巴黎、漢斯、盧昂、土魯斯、凡爾賽）有 78個班級參與該計畫，共有超過1,900位小學至高中生，將受益於教學與實作活動的結合。

在學期期間，工匠、助理將與班級老師合作，在為期12堂課的體驗營中，學生將在他們的指導之下，一步步製作一件由Brichet Ziegler工作室設計、精美實用且具現代感的物件。在過程中，學生將能探索皮革、 鞍具、木工與石膏等工藝技術，熟悉所需工具與材料。這項計畫旨在幫助學生透過所謂「非學術」科目習得新技能，並培養出嚴謹、精確、敏捷、互助以及尊重材料與資源的價值觀。

而Manuterra環境教育計畫在貝桑松學區進行一年的先導計畫後，如今已延伸至波爾多、克雷泰伊、巴黎等三個學區。此計畫是在2021年時，由愛馬仕基金會攜手阿克塞南皇家鹽場花園（Saline Royale d'Arc-et-Senans）、貝桑松學區及法國工匠協會創立，致力以永續栽培為基礎，推動園林的建立、發展與保存。

在2022-2023學年間，270名高中生將會學習到水資源管理、植物週期、土壤壽命、 仿生學等豐富的環境主題，同時踏上土地實際操作工具並學習特殊手法。在12堂課程中，參與的班級會在一位教育推廣人員和園藝專業人士（景觀設計師、園藝師、或農藝師等）的陪同下，更加了解生物多樣性保育的重要性。各園林將會在學年末進行移交，由新的班級在接下來一年繼續負責維護。