快訊

影／永和分屍3胞兄看孝順弟弟最後一眼 哭喊：怎麼死這麼慘

連千毅在住處「遭警方逮捕」 疑涉嫌NFT詐騙洗錢

恩恩爸求償「1元國賠」 新北市府3機關審議結果出爐了

好想去法國當學生！愛馬仕基金會推動非學科實作課程

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕基金會成立至今，已在品牌活動觸角範圍內為超過900項專案提供協助。圖／愛馬仕提供
愛馬仕基金會成立至今，已在品牌活動觸角範圍內為超過900項專案提供協助。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）基金會成立於2008年，十多年來，在品牌人文主義和工藝價值的熏陶下，持續致力於教育的推廣。有鑒於教育的價值以及知識的推廣與傳承，是使個人和社會維持穩健與永續發展的動力來源，基金會與法國教育部合作，在法國開展Manufacto及Manuterra兩項計畫，分別致力於提升學童對於工藝與生物多樣性的認識。

Manufacto是愛馬仕基金會於2016年與法國工匠協會（Compagnons du Devoir et du Tour de France）、法國卡蒙多設計學院（École Camondo）以及諾艾爾別墅（Villa Noailles）共同推動的一項計畫。目前在法國14個學區（亞眠、貝桑松、波爾多、克雷泰伊、里爾、 里昂、蒙彼利埃、尼斯、奧爾良都爾、巴黎、漢斯、盧昂、土魯斯、凡爾賽）有 78個班級參與該計畫，共有超過1,900位小學至高中生，將受益於教學與實作活動的結合。

在學期期間，工匠、助理將與班級老師合作，在為期12堂課的體驗營中，學生將在他們的指導之下，一步步製作一件由Brichet Ziegler工作室設計、精美實用且具現代感的物件。在過程中，學生將能探索皮革、 鞍具、木工與石膏等工藝技術，熟悉所需工具與材料。這項計畫旨在幫助學生透過所謂「非學術」科目習得新技能，並培養出嚴謹、精確、敏捷、互助以及尊重材料與資源的價值觀。

而Manuterra環境教育計畫在貝桑松學區進行一年的先導計畫後，如今已延伸至波爾多、克雷泰伊、巴黎等三個學區。此計畫是在2021年時，由愛馬仕基金會攜手阿克塞南皇家鹽場花園（Saline Royale d'Arc-et-Senans）、貝桑松學區及法國工匠協會創立，致力以永續栽培為基礎，推動園林的建立、發展與保存。

在2022-2023學年間，270名高中生將會學習到水資源管理、植物週期、土壤壽命、 仿生學等豐富的環境主題，同時踏上土地實際操作工具並學習特殊手法。在12堂課程中，參與的班級會在一位教育推廣人員和園藝專業人士（景觀設計師、園藝師、或農藝師等）的陪同下，更加了解生物多樣性保育的重要性。各園林將會在學年末進行移交，由新的班級在接下來一年繼續負責維護。

Manufacto與Manuterra 計畫經證實為真正的教育工具，有助於活化班級的學習動力，使教師能以多元方式教授學術科目，以全新體驗豐富學生的文化知識、提供練習非傳統手工技術的機會，更關心我們所生活的世界。

愛馬仕基金會成立至今，已在品牌活動觸角範圍內為超過900項專案提供協助。圖／愛馬仕提供
愛馬仕基金會成立至今，已在品牌活動觸角範圍內為超過900項專案提供協助。圖／愛馬仕提供
愛馬仕基金會成立至今，已在品牌活動觸角範圍內為超過900項專案提供協助。圖／愛馬仕提供
愛馬仕基金會成立至今，已在品牌活動觸角範圍內為超過900項專案提供協助。圖／愛馬仕提供

法國 愛馬仕

延伸閱讀

蔡總統頒大綬卿雲勳章 感謝法蘭西學院終身秘書皮特

商標遭近似使用 愛馬仕、施華洛世奇告台灣商家

法國總統馬克宏：法在印太地區不抗中

北市教育局基金會八成受助生續升學 一人獎學金三千元

相關新聞

楊丞琳沒吃過的豆腐魚...是屏東東港特產「那個魚」

台灣藝人楊丞琳近日上中國大陸節目，自稱沒吃過豆腐魚，在台灣也沒吃過什麼海鮮，引發台灣眾多網友抨擊，狂刷各地海鮮照。根據讀...

好想去法國當學生！愛馬仕基金會推動非學科實作課程

愛馬仕（Hermès）基金會成立於2008年，十多年來，在品牌人文主義和工藝價值的熏陶下，持續致力於教育的推廣。有鑒於...

吃海鮮不奢侈！中秋烤鮭魚99元起 美威特選不奢侈專區

中秋烤肉運動準備開跑，搭上「吃海鮮很奢侈」的話題，全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme...

LV歡慶製表20年 集大成紀念表Tambour Twenty限量登場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2002年時藉由Tambour這款腕表的推出，宣告跨入製表領域。品牌大...

散發性感魅力！Aesop全新艾底希思香水帶領探索自我

香味，不僅代表別人對自己的第一印象，甚至也能透過香氣，勾引出自己內心深層的一面。Aesop的「虛實之境」香水系列共有6款...

全家便利商店 X 「七龍珠超」集點推10款穿搭限量周邊

七龍珠動漫陪伴粉絲近40年，是橫跨五、六、七年級生回憶的跨世代經典，隨著「七龍珠超」最新電影即將上映，全家便利商店9月7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。