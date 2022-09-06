吃海鮮不奢侈！中秋烤鮭魚99元起 美威特選不奢侈專區

中秋烤肉運動準備開跑，搭上「吃海鮮很奢侈」的話題，全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」挑戰低價，即日起至9月30日於美威鮭魚網路商店推出多款商品，最低99元，邀請民眾中秋來烤鮭魚。

中秋新品項包括新鮮上架加拿大產地直送「加拿大鮮嫩全魚組」（特價1,998元／原價3,988元）、「美威精選蒲燒鮭魚排」（特價279元／原價361）、「美威精選厚切下巴排」（特價189元／原價229元）、「美威精選鮭魚肚條」（特價189元／原價229元）、「美威鮭魚漢堡排」（特價189元／原價229元）、「美威鮭魚干貝海鮮丸」（特價189元／原價229元）、「美威鮭魚干貝XO醬」（特價199元／原價299元）。

此外，並祭出多款「不奢侈」專區特價99元烤魚產品，包括「美威鮭魚香菇油飯」（原價215元）、「美威鮭魚炭烤野菇炊飯」（原價215元）、「美威鮭魚紅藜麥水餃」（原價199元）、「美威鮭魚干貝XO醬乾拌麵」（原價186元）等，下單後即以真空包裝、冷凍保鮮方式配送到家。

美威鮭魚推薦「干貝海鮮丸」，嚴選鮮嫩鮭魚拌入生鮮干貝、魚漿、魷魚、荸薺增添口感層次，一口咬下，滿是油潤鮮腴的鮭魚；另一款日式大人風味的「美威精選蒲燒鮭魚排」，無論是水煮、烘烤或微波，皆能展現鮭魚的鮮甜脂香；「美威精選厚切下巴排」以獨家配方調味，選用的鮭魚下巴排保留魚頭後段的鮮厚部位，只要簡單進烤箱烘烤，即可在家品嘗五星級的奢華美味。