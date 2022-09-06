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散發性感魅力！Aesop全新艾底希思香水帶領探索自我

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Aesop艾底希思香水，帶領人們發現另一個自我。圖／Aesop提供
Aesop艾底希思香水，帶領人們發現另一個自我。圖／Aesop提供

香味，不僅代表別人對自己的第一印象，甚至也能透過香氣，勾引出自己內心深層的一面。Aesop的「虛實之境」香水系列共有6款，日前第一部曲先發表3款米拉塞蒂、喀斯特、埃雷米亞香水，傳遞真實與想像間的界限。第二部曲由全新推出的艾底希思香水，走更為深沈路線，希望透過香氣探索與反觀自我，甚至激發出自己都不知道的性感魅力。

從木質調的艾底希思香水開始，Aesop希望使用者進入自我空間，從生活中的經驗找尋，探索每個人內在與外在間的拉扯、衝突或和諧，也如同納西瑟斯（Narcissus）與仙女愛可（Echo）的神話故事，艾底希思香水激發出自信且沈穩的一面，也勾引出性感誘惑，是打破常規之作。

以優雅清新的香氣揭開序幕，引用納西瑟斯神話象徵的「向鏡面背後的想像世界致敬」，前調的黑胡椒與檀香，引領人們彷彿看著水面映射的倒影，清澈卻又那麼直擊人心。

中調加入小茴香、雪松和乳香，創造出彷彿線香的氣息，也打造出一種類似於金屬的個性，彷彿穿越且更了解另一個自己，後調運用大量的檀香、雪松與岩蘭草，帶來溫暖木質的氣息，前後貫穿的檀香，讓香氣更為悠長深度，彷彿永無止盡。

為呈現出艾底希思香水的獨特氛圍，Aesop店中的植物裝置，呼應靈感的神話來源，特定店舖也提供「香氛衣櫃」體驗，可以為一件個人衣物注入喜愛的香氣。

Aesop艾底希思香水／50ml／5,600元。圖／Aesop提供
Aesop艾底希思香水／50ml／5,600元。圖／Aesop提供
Aesop艾底希思香水，帶領人們發現另一個自我。圖／Aesop提供
Aesop艾底希思香水，帶領人們發現另一個自我。圖／Aesop提供

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