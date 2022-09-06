LV歡慶製表20年 集大成紀念表Tambour Twenty限量登場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2002年時藉由Tambour這款腕表的推出，宣告跨入製表領域。品牌大膽創新的精神與無比深厚的熱情，在短短20年間於業內累積出響亮名聲。2022年，為這個製表20年的里程碑，路易威登旗下的La Fabrique du Temps表廠為Tambour腕表，打造了專屬的二十週年紀念表款「Tambour Twenty」，限量發行200只，重新詮釋讓Tambour腕表成為經典的設計密碼，向最早一款的Tambour腕表致敬。

Tambour法文意為「鼓」：前所未有的圓形表殼及高辨識度的表耳，由整塊金屬雕刻出，秉持品牌熱愛旅行的精神與奔放的創意，20年來蛻變出無數雋永經典： 2009年，Tambour Spin Time用旋轉方塊取代表盤上的指針和刻度，顛覆了時間顯示的傳統；2011年，富有盛名的日內瓦La Fabrique du Temps及其製表大師Michel Navas與Enrico Barbasini加入了路易威登，成為探索製表世界的夥伴。

2014年路易威登迎來大表徑的陽剛Tambour Evolution腕表；2016年Tambour Slim超薄陀飛輪現身；2017年的 Tambour Moon腕表，保留了招牌的圓形表殼，又顛覆了表帶的曲線；2020年路易威登採用鈦合金和Carbostratum®材質打造的Tambour Curve腕表，匯聚拉長的凸形曲線、飛行陀飛輪機芯、及日內瓦印記（Poinçon de Genève）於一身。2021年，路易威登更以Tambour Carpe Diem腕表拿下日內瓦鐘表大賞的Audacity Prize大無畏精神獎，Tambour Street腕表則榮獲最佳潛水腕表獎。一直與時俱進的路易威登，在鑽研傳統製表之際也持續開發智慧型腕表，2022年更迎來第三代可個人化的Tambour Horizon Light Up智能腕表。

集20年大成之作的Tambour Twenty腕表，為向經典的鼓狀表殼結構致敬，擁有同樣獨特又讓人一眼便能識別的外殼。表殼比照2002年所推出的款式，裝飾著「Louis Vuitton」品牌名稱12 個字母。這個收藏款腕表配搭棕色太陽光芒紋路表盤，計時碼表採用黃色指針，藉此向過去用於皮革製品的縫線致敬。兩個優雅的小表盤也重新復出。