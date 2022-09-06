快訊

影／永和分屍3胞兄看孝順弟弟最後一眼 哭喊：怎麼死這麼慘

連千毅在住處「遭警方逮捕」 疑涉嫌NFT詐騙洗錢

恩恩爸求償「1元國賠」 新北市府3機關審議結果出爐了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店 X 「七龍珠超」集點推10款穿搭限量周邊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動。圖／全家便利商店提供

七龍珠動漫陪伴粉絲近40年，是橫跨五、六、七年級生回憶的跨世代經典，隨著「七龍珠超」最新電影即將上映，全家便利商店9月7日至10月18日與風靡全球的「七龍珠超」合作，推出「熱血上身」集點加價購活動，以悟空、達爾兩大靈魂人物為主，推出居家、外出必備10款限定周邊商品，擁有超級賽亞人之魂的粉絲們快衝一波。

全家便利商店 X 七龍珠超「熱血上身」集點加價購首推分別印有超大悟空、達爾的「涼感抱枕」，午睡或裝飾都適合，每款400點＋419元或2,000點＋369元；另外也推出兩款「堆疊鞋盒」，有代表悟空的橘色款及代表達爾的藍色款，透明的掀蓋設計，一眼即可清楚辨識內部鞋款，更可自行排列顏色，創造屬於自己的七龍珠鞋牆，每款400點＋549元或2,000點＋449元。

機車族必備的安全帽及雨衣也都有，「安全帽」以達爾戰鬥服標準色藍、黃、白進行編排，搭配藍色透明面罩設計，奔馳在路上超級吸睛，400點＋1,369元或2,000點＋1,299元；「神龍雨衣」以神龍許願為主題，背後印有「Tell me your wish」的神龍降臨圖案，簡約時尚不單調，搭配同款雨衣收納袋，400點＋949元或2,000點＋899元。同步推出悟空、達爾等兩款「自動雨傘」，傘面外觀是質感黑底點綴悟空或達爾的剪影，傘內藏有驚喜，一抬頭就能看見悟空或達爾戰鬥的帥氣畫面，在傘柄部分更加入四星球龍珠設計，每款400點＋599元或2,000點＋549元。

全家便利商店此次也推出多款穿搭時尚小物，包括「七龍珠雷達造型票卡包」，不僅有卡片夾更可以裝零錢，再加上長繩設計，實用度超高，400點＋349元或2,000點＋299元；潮人必備單品「漁夫帽」以時尚黑作為底色，搭配神龍圖示及Dragon Ball Super字樣，防風繩可自由調整長度，還可以摺疊收納成吊掛腰包，400點＋549元或2,000點＋499元；「斜背小包」共有綠色神龍款及黑色悟空款，每款400點＋459元或2,000點＋409元；小巧精緻的「魔術方塊吊飾」掛有四星球龍珠，還有悟空或達爾的魔術方塊，每款400點＋259元或2,000點＋209元。

喜歡挑戰極限的滑板人與七龍珠蒐藏迷絕不能錯過「滑板」系列，共有超級賽亞人ROSE款及達爾款，除了板底設計大面積的人物圖案外，輪子更有Dragon Ball Super的字樣，每款400點＋1,149元或2,000點＋1,099元。

全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠斜背小包」悟空款400點＋459元或2,000點＋409元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠斜背小包」悟空款400點＋459元或2,000點＋409元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠雷達造型票卡包」400點＋349元或2,000點＋299元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠雷達造型票卡包」400點＋349元或2,000點＋299元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠神龍雨衣」400點＋949元或2,000點＋899元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠神龍雨衣」400點＋949元或2,000點＋899元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「魔術方塊吊飾」悟空款400點＋259元或2,000點＋209元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「魔術方塊吊飾」悟空款400點＋259元或2,000點＋209元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠斜背小包」神龍款400點＋459元或2,000點＋409元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠斜背小包」神龍款400點＋459元或2,000點＋409元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「魔術方塊吊飾」達爾款400點＋259元或2,000點＋209元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「魔術方塊吊飾」達爾款400點＋259元或2,000點＋209元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠堆疊鞋盒」共兩款，每款400點＋549元或2,000點＋449元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠堆疊鞋盒」共兩款，每款400點＋549元或2,000點＋449元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠漁夫帽」400點＋549元或2,000點＋499元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠漁夫帽」400點＋549元或2,000點＋499元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠涼感抱枕」共兩款，每款400點＋419元或2,000點＋369元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠涼感抱枕」共兩款，每款400點＋419元或2,000點＋369元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠滑板」系共有超級賽亞人ROSE款及達爾款，每款400點＋1,149元或2,000點＋1,099元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠滑板」系共有超級賽亞人ROSE款及達爾款，每款400點＋1,149元或2,000點＋1,099元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠安全帽－達爾款」400點＋1,369元或2,000點＋1,299元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠安全帽－達爾款」400點＋1,369元或2,000點＋1,299元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠自動傘」共兩款，每款400點＋599元或2,000點＋549元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月7日至10月18日推出七龍珠超「熱血上身」集點加價購活動，「七龍珠自動傘」共兩款，每款400點＋599元或2,000點＋549元。圖／全家便利商店提供

便利商店

延伸閱讀

全家便利商店搶攻宅配商機！推創新物流服務「宅家取」

粉紅少女心爆棚！全家X喫茶小舖「好蘋桂桃」果然很會 2件55元開賣、憑截角還能免費加珍珠

網友狂敲碗！全家便利商店「Fami!ce東方美人茶霜淇淋」回歸

全家便利商店快閃優惠！9/1限時一天全盈+PAY會員日「經典拿鐵買3送3」

相關新聞

楊丞琳沒吃過的豆腐魚...是屏東東港特產「那個魚」

台灣藝人楊丞琳近日上中國大陸節目，自稱沒吃過豆腐魚，在台灣也沒吃過什麼海鮮，引發台灣眾多網友抨擊，狂刷各地海鮮照。根據讀...

好想去法國當學生！愛馬仕基金會推動非學科實作課程

愛馬仕（Hermès）基金會成立於2008年，十多年來，在品牌人文主義和工藝價值的熏陶下，持續致力於教育的推廣。有鑒於...

吃海鮮不奢侈！中秋烤鮭魚99元起 美威特選不奢侈專區

中秋烤肉運動準備開跑，搭上「吃海鮮很奢侈」的話題，全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme...

LV歡慶製表20年 集大成紀念表Tambour Twenty限量登場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於2002年時藉由Tambour這款腕表的推出，宣告跨入製表領域。品牌大...

散發性感魅力！Aesop全新艾底希思香水帶領探索自我

香味，不僅代表別人對自己的第一印象，甚至也能透過香氣，勾引出自己內心深層的一面。Aesop的「虛實之境」香水系列共有6款...

全家便利商店 X 「七龍珠超」集點推10款穿搭限量周邊

七龍珠動漫陪伴粉絲近40年，是橫跨五、六、七年級生回憶的跨世代經典，隨著「七龍珠超」最新電影即將上映，全家便利商店9月7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。