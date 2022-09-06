全家便利商店 X 「七龍珠超」集點推10款穿搭限量周邊

七龍珠動漫陪伴粉絲近40年，是橫跨五、六、七年級生回憶的跨世代經典，隨著「七龍珠超」最新電影即將上映，全家便利商店9月7日至10月18日與風靡全球的「七龍珠超」合作，推出「熱血上身」集點加價購活動，以悟空、達爾兩大靈魂人物為主，推出居家、外出必備10款限定周邊商品，擁有超級賽亞人之魂的粉絲們快衝一波。

全家便利商店 X 七龍珠超「熱血上身」集點加價購首推分別印有超大悟空、達爾的「涼感抱枕」，午睡或裝飾都適合，每款400點＋419元或2,000點＋369元；另外也推出兩款「堆疊鞋盒」，有代表悟空的橘色款及代表達爾的藍色款，透明的掀蓋設計，一眼即可清楚辨識內部鞋款，更可自行排列顏色，創造屬於自己的七龍珠鞋牆，每款400點＋549元或2,000點＋449元。

機車族必備的安全帽及雨衣也都有，「安全帽」以達爾戰鬥服標準色藍、黃、白進行編排，搭配藍色透明面罩設計，奔馳在路上超級吸睛，400點＋1,369元或2,000點＋1,299元；「神龍雨衣」以神龍許願為主題，背後印有「Tell me your wish」的神龍降臨圖案，簡約時尚不單調，搭配同款雨衣收納袋，400點＋949元或2,000點＋899元。同步推出悟空、達爾等兩款「自動雨傘」，傘面外觀是質感黑底點綴悟空或達爾的剪影，傘內藏有驚喜，一抬頭就能看見悟空或達爾戰鬥的帥氣畫面，在傘柄部分更加入四星球龍珠設計，每款400點＋599元或2,000點＋549元。

全家便利商店此次也推出多款穿搭時尚小物，包括「七龍珠雷達造型票卡包」，不僅有卡片夾更可以裝零錢，再加上長繩設計，實用度超高，400點＋349元或2,000點＋299元；潮人必備單品「漁夫帽」以時尚黑作為底色，搭配神龍圖示及Dragon Ball Super字樣，防風繩可自由調整長度，還可以摺疊收納成吊掛腰包，400點＋549元或2,000點＋499元；「斜背小包」共有綠色神龍款及黑色悟空款，每款400點＋459元或2,000點＋409元；小巧精緻的「魔術方塊吊飾」掛有四星球龍珠，還有悟空或達爾的魔術方塊，每款400點＋259元或2,000點＋209元。