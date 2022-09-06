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海瑞溫斯頓推Majestic Escapes珠寶 世界絕景神還原

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
南義的「阿瑪菲海岸 （Amalfi Coast）」，是無數歐洲旅遊愛好者的度假勝地，系列的「Bougainvillea項鍊」則以紅碧璽、土耳其石與鑽石，將山間盛放的三角梅與海天一色、甜美具現。圖 / Harry Winston提供
南義的「阿瑪菲海岸 （Amalfi Coast）」，是無數歐洲旅遊愛好者的度假勝地，系列的「Bougainvillea項鍊」則以紅碧璽、土耳其石與鑽石，將山間盛放的三角梅與海天一色、甜美具現。圖 / Harry Winston提供

遠方總是令人想望，而全世界總有無數的秘境、絕景，等著旅人親自到訪，感受造物主帶來的壯闊或砰然心動。海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出新款Majestic Escapes頂級珠寶系列，全系列涵蓋Amalfi Coast、Fiji、Rainforest、Grand Canyon、Le Jardin、Okinawa、Santorini與St.Barts八大主題，透過色彩與明亮度的巧妙對比、設計哲思與工藝，將天下奇景，巧納隨身。

位於南義的「阿瑪菲海岸 （Amalfi Coast）」，是無數歐洲旅遊愛好者的度假與蜜月勝地。同名系列中的「Bougainvillea項鍊」則嘗試捕捉海畔邊的愜意宜人，並透過8顆祖母綠型切工紅碧璽、總重約32.51克拉的鑽石、36顆水滴型切工綠松石，將山間盛放的三角梅與海天一色、甜美具象。

富含熱帶生機的雨林，有樹蛙、瀑布、數不清無法辨識的植物樣態，讓人穿梭其間，感受到靜態生命的豐富多樣性。「雨林」套組（Rainforest Suite）則包含一件項鍊、一對耳環與一只戒指，祖母綠型切工的綠色沙弗萊石成為套組的色彩主軸，好像望一眼明亮的清澈綠色、就要瞬間穿梭踏入雨林間的輕快與婆娑。

不容錯過的還有Fiji主題的Turquoise Waters套裝，斐濟島嶼周邊難以重現、只在自然界存在的夢幻淺藍，被自然界的綠松石在色彩上巧妙共鳴：60顆總重約111.28克拉的圓形明亮式切工的藍色蛋面切工綠松石成為了項鍊主角，並將橢圓型切工藍寶石、各式切工鑽石成為配角，讓人透過色彩的共鳴，以心神「同步」了斐濟島的風光明魅。

全系列8個主題合計約14件作品，並包含多款珠寶如Bougainvillea項鍊、Turquoise Waters項鍊與Rainforest Suite項鍊訂價都在2,900萬以上，唯實際到貨台灣時間未定，可親洽海瑞溫斯頓品牌專賣店。

Majestic Escape頂級珠寶系列Bougainvillea耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Majestic Escape頂級珠寶系列Bougainvillea耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Majestic Escape頂級珠寶系列Shades of Blue耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Majestic Escape頂級珠寶系列Shades of Blue耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Majestic Escapes頂級珠寶系列Bougainvillea項鍊，3,751萬元。圖 / Harry Winston提供
Majestic Escapes頂級珠寶系列Bougainvillea項鍊，3,751萬元。圖 / Harry Winston提供
綠色沙弗萊石成為Rainforest Suite的色彩主軸，好像望一眼明亮的清澈綠色、就要瞬間穿梭踏入雨林間的輕快與婆娑。圖 / Harry Winston提供
綠色沙弗萊石成為Rainforest Suite的色彩主軸，好像望一眼明亮的清澈綠色、就要瞬間穿梭踏入雨林間的輕快與婆娑。圖 / Harry Winston提供
Majestic Escape頂級珠寶系列Colors of Sunset戒指，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Majestic Escape頂級珠寶系列Colors of Sunset戒指，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出新款Majestic Escapes頂級珠寶系列，透過色彩與明亮度的巧妙對比、設計哲思與工藝，將天下奇景巧納隨身。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出新款Majestic Escapes頂級珠寶系列，透過色彩與明亮度的巧妙對比、設計哲思與工藝，將天下奇景巧納隨身。圖 / Harry Winston提供

鑽石 斐濟 珠寶

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