熄燈倒數！神旺飯店普諾麵包坊限時85折、潮品集送點心

位於台北市東區已有20餘年歷史的「台北神旺大飯店」，將在今年9月15日結束營業。在最後一周的營業日，神旺飯店在館內安排一系列的熄燈倒數活動，包括位於1樓的普諾麵包坊9月12日起連續4天，加入「普諾LINE好友」就能獲得好友優惠85折券。9月15日預約「潮品集」晚餐時段，餐廳將招牌港點「臘味蘿蔔糕」(市價138元)，每桌乙份。預約「澄江日本料理」晚餐，則招待牛蒡蝦手卷，每人乙份。

同時，館內各單位也準備「限量紀念小禮物」，送給當日退房與最後一個餐期的用餐貴賓(以房或桌為單位)，數量有限，送完為止。

神旺大飯店自2002年由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今，作為神旺酒店集團的第一家酒店，具有其指標意義。歷年來接待來自世界各地的政商名流、時尚巨星，長年平均住房率維持在9成以上，更曾連年創下全台飯店住房率前三名的紀錄。

館內美食薈萃，包含坐擁百大食尚餐廳頭銜的「潮品集」、純正法國血統的「伯品廊」，以創意懷石料理著稱的「澄江」，以及大受歡迎的「普諾麵包坊」。