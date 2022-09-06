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9/11限定優惠！85℃大杯拿鐵第2杯25元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
卡士達可頌新品上市，特價任選兩入49元。圖／85℃提供
卡士達可頌新品上市，特價任選兩入49元。圖／85℃提供

中秋3天連假即將到來，85℃全台門市在9/11舉辦大杯拿鐵第2杯25元活動，等同原價63折，當天限時12小時搶購。

85℃慶中秋活動從9/11(日)早上10點到晚上10點，全台門市大杯拿鐵咖啡第二杯特價25元，兩杯原價190元，活動期間只要120元，換算原價63折，現場每人限購三組（一組2杯），不限冰熱、寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠。

此外，85℃麵包坊也推出兩款超爆餡卡士達可頌，嚴選法國T55冠軍比賽專用麵粉，堆疊出層次分明的可頌麵包，外皮口感略帶酥脆，內餡口味有「芋泥卡士達」和「黑芝麻卡士達」兩種，皆以奶香味十足的卡士達醬特調芋泥和黑芝麻。即日起於全台85℃烘焙坊上市，原價單顆28元，特價任選兩入49元。

85℃全台門市在9/11舉辦大杯拿鐵第2杯25元活動，等同原價63折，當天限時12小時搶購。圖／85℃提供
85℃全台門市在9/11舉辦大杯拿鐵第2杯25元活動，等同原價63折，當天限時12小時搶購。圖／85℃提供

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