9/11限定優惠！85℃大杯拿鐵第2杯25元

九月是幸福的月份，除了馬上來到的中秋假期以外，更狂的是全台手搖飲紛紛推出限時限定優惠，0元免費喝、買一送一等統統都有。UDN小編特地整理全台「五大手搖飲優惠」，一起來看看！

2022-09-06 10:58