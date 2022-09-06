中央書局作家料理葉怡蘭、王浩一、劉克襄演繹時間滋味

當心中景仰的作家化身為料理人，讓讀者有機會親自品嚐、用料理串起五感閱讀，就是台中中央書局的「作家料理」所帶來的驚喜。中央書局第三季作家料理擴大舉辦，將發表會移師至台北舉行，邀請到葉怡蘭、王浩一及劉克襄，以「文學煮味、厚工封味」為題，各自演繹出時間的味道。

中央書局自2022年起每季推出「文學裡的味道——作家料理」，第一季邀請焦桐、洪愛珠以「煽情」、「老派」為題，用料理來詮釋思念的味道；第二季則由蔣勳、 蔡珠兒、裴偉、陳綺貞，打造出一道道做工講究的家常菜與甜點。

「文學裡的味道」計畫發起人、上善人文基金會董事何奕佳指出：「每一次看到跟料理有關的文學，都會想要體驗一下，文學裡所描繪的味道，到底是什麼味道？這也是中央書局發起『文學裡的味道』活動的原因。」

何奕佳以「時間醞釀的味道」，定義本季菜單，推崇葉怡蘭以發酵過的酒釀與味增跟台灣本土食材虱目魚的結合；王浩一用摩洛哥醃漬檸檬跟台灣海鮮，演繹絕佳季節旬味；劉克襄以竹山鳳尾筍乾與台灣黑豬、醬油重現最想念的童年滋味。

葉怡蘭將家中日常餐桌風景——兩菜一湯一飯，直接端上桌。將她最熟悉的台南家鄉味虱目魚，以義大利狂水煮魚的做法來處理，並加入酒釀、醬油、味增等「鮮味素材」，以鮮味來橋接虱目魚的鮮醇與番茄的果味。主菜之外，葉怡蘭還設計了酸辣魚露拌生菜、剝皮辣椒蛋花湯，以及PEKOE的私藏調配冷泡茶來搭配，呈現出揉和台灣日常的混血台菜風貌。

身為「歷史控」的王浩一，每一年都會給自己不同的研究主題，「2021年的主題，正好是檸檬。」他不但用了一年的時間去認識檸檬的身世與族譜，還學到摩洛哥醃漬檸檬的做法，將醃漬檸檬經過一個月的熟陳之後，與透抽、蛤蜊、蝦子等台灣海鮮結合，海鮮用紙包的做法去清蒸，成為這道香氣四溢的鹹檸檬紙包透抽。

劉克襄的竹山鳳尾筍乾封肉，是他童年滋味裡的最後一塊拼圖。「台灣的鳳尾筍大部分都外銷日本，是很珍貴的食材；鳳尾筍乾封肉是小時候家裏招待客人時，才會出的大菜。」處理鳳尾筍的工序相當繁瑣，要重複浸泡、去鹽，最後再泡水30個小時，才能開始料理。將鳳尾筍片與五花肉悉心慢滷，就成為鳳尾筍乾封肉，也是他腦海中最理想的料理風味。