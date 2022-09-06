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駱以軍阿甯咕組劇團 10月演出音樂劇

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
《阿甯咕劇團》6日召開成立記者會，現場有人穿著「阿甯咕」玩偶裝，頂著大頭向大家鞠躬。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
《阿甯咕劇團》6日召開成立記者會，現場有人穿著「阿甯咕」玩偶裝，頂著大頭向大家鞠躬。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】作家駱以軍記錄小兒子成長的「阿甯咕」，不僅成為散文集、還變成動畫與繪本，現在更有專屬劇團！《阿甯咕劇團》6日召開成立記者會，宣布10月底要於台北上演音樂劇。現場有人穿著「阿甯咕」玩偶裝，頂著大頭向大家鞠躬。駱以軍說：「看到阿甯咕就想到過去的時光，忍不住想要打他」，引得觀眾哈哈大笑。

音樂劇演員也頂著誇張的造型來到現場。音樂劇導演高天恒指著玩偶裝的阿甯咕說，「這次也從動畫版，直接變成真人版，更加立體化」，演員也隨即揮手向觀眾致意。

小兒子故事的起源是，駱以軍將家庭點滴記錄於網路部落格，後面更集結成散文集，後續更被演繹為動畫、繪本或故事書等形式，此次記者會更要為小兒子「阿甯咕」成立專屬劇團。

音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA~」將於10月29日、30日於台北表演藝術中心上演。故事內容為主角阿甯咕與爸鼻的爭吵之中，意外打破了次元空間，父子一同落入了原本要準備交稿的故事中，展開一段冒險又令人發笑的對話與情節。

高天恒指出，音樂劇名稱為「闖禍了YA~」，就是希望能夠用樂觀的態度去面對闖禍這件事情，「因為闖禍不一定是壞事」，重要的是，希望去呈現孩子在意識到自己闖禍之後，更能進行反省與成長，並從中探討父子親子關係。

駱以軍表示，其實故事裡面的小兒子現在已經讀大三了，瞬間把來賓來回現實。他感性的說，「生命不能停留，阿甯咕會長大，我也是老人」，過往那些歡樂時光也一去不復返。駱以軍說，許多看過小兒子各式作品的民眾都會跑過來對他說「阿甯咕爸爸」，反而有一種不可思議的感覺。

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兒子 駱以軍 音樂劇

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