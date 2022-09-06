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除了領帶和正裝？威尼斯紅毯「有型哥」這樣穿也好看！
2022年的威尼斯影展（Venice Film Festival）刻正舉行，全世界的知名電影人、明星皆在影展期間紛紛亮相。然而紅毯、背板前除了全套西裝外應該如何造型？Harry Style 、Jeremy O Harris與導演Noah Baumbach，分別在近期穿上了GUCCI時裝或包款，展示了復古、正裝的不同風格可能。
曾兩度獲奧斯卡最佳原創劇本獎提名的導演Noah Baumbach以兩顆釦的黑色成套西裝搭配黑色領結、白襯衫、黑皮鞋走上紅毯。看似中規中矩，但其燕尾服出自GUCCI之手，比例、輪廓、肩線輪廓，加上憂鬱表情，堪稱「紳士大叔」派的完美示範。
「1世代」成員之一的英國男歌手「有型哥」Harry Style則在機場與紅毯上判若兩人。雖然Harry Style都穿上了GUCCI充滿1970年代的復古時裝，例如在機場時他手提兩卡豹紋皮箱搭配紫色西裝與牛仔褲看似有型，但剛下飛機沒整理的Q彈髮型，則不比流浪漢好上幾分。還好在紅毯、背板時Harry Style連換兩套造型扳回一城：其中一套將白色雙排扣西裝外套打開、搭配淺藍色的領巾與寬版長褲，展現何謂風流瀟灑；另一套的深藍色雙排扣西裝則帶有特大號XXL的淺藍色劍領、浮誇吸睛，則出自GUCCI今年六月時發表的HA HA HA Collection。
美國劇作家、演員Jeremy O Harris則同樣穿著GUCCI的HA HA HA Collection，除了皺摺裝飾的翻領白襯衫，1970年代風格的魚眼墨鏡和咖啡色手拿包也預告了秋冬復古風潮的來臨。今年六月時發表的HA HA HA Collection，預計將在今年10月到貨台灣，並將在古馳（GUCCI）台北101專賣店搶先販售。
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