adidas by Stella McCartney首推中性服飾系列，高呼「做自己才時髦」

adidas與設計師 Stella McCartney合作的「adidas by Stella McCartney」已經超過15年，無論是風格或設計都是專為女性而設。不過隨著時代氛圍的改變，在這季品牌也首度推出打破性別藩籬的中性運動休閒服飾，呼應「做自己才時髦」的概念。而由名模林又立、林可彤創立的運動品牌hyphy，則讓招牌人氣服飾升級優化，讓即便不愛運動的女孩也愛穿。

印花一向是adidas by Stella McCartney招牌元素，因此在這季的VOLUME ONE子系列便延續了這項特色，創造點狀印花、大理石紋、水波紋等多種視覺效果。主打抽象花卉與幾何圖形為主軸的夏日印花，包含運動外套、運動內衣、上衣及車褲，以鮮綠與橘色貫穿。另外，VOLUME TWO系列則是品牌首度推出的中性服飾設計，有著寬鬆的剪裁輪廓，並以舒適親膚的100%有機棉打造。從秋冬流行的低飽和色系出發，透過米黃、淡紫色到灰色，散發出高級質感。而且這系列服飾都有顯眼的「a reset not a restart」環形圖騰，強烈傳達自我風格。

Revive方領Bratop是運動品牌hyphy熱銷款產品，進化版不易產生勒痕、防震效果升級，幫助穩定胸型不滑動。圖／hyphy提供

Revive方領Bratop是運動品牌hyphy熱銷款產品，透過法式氣質方領設計提供胸型更有力的承托，讓運動時刻舒適又充滿安全感。而優化過的第二代新品縮短寬肩帶設計，更不易產生勒痕、防震效果升級，幫助穩定胸型不滑動，同時分散肩部壓力，提供更佳支撐。而號稱一穿上就能達到收腹、束腰、提臀三段式塑形效果的Revive提提褲，升級版便於腰部內置微壓彈性網布，無痕收緊小肚肚，重塑性感腰腹線條，讓女孩告別水桶腰，視覺減重5公斤。

Revive提提褲升級版，於腰部內置微壓彈性網布，無痕收緊小肚肚，重塑性感腰腹線條，讓女孩告別水桶腰，視覺減重5公斤。圖／hyphy提供

adidas by Stella McCartney VOLUME TWO系列無袖連帽上衣4,600元。圖／adidas提供