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47歲徐若瑄辣到嚇死人！曝光鋼琴保養手法讓肌膚狂發亮
日前登上小巨蛋開唱的女神徐若瑄，今年已經47歲，但是在演唱會上辣到讓人無法相信，不僅身材毫無贅肉，連臉上就散發女神光芒，幾乎看不到皺紋，一整個就是彈潤發光美肌，讓人好奇徐若瑄到底怎麼保養的？
徐若瑄在演唱會後台，也曝光自己獨特的「鋼琴手法」保養法，因為在2016年拍攝電影時，需要彈鋼琴，從中發現彈鋼琴的手法，很適合用在保養上，還能以觀察肌膚的彈潤度及光澤度，而她也愛用自己代言的Bio-essence碧歐斯黃金精華露，運用獨特手法「一抹二彈三發光的鋼琴手法」，透過指尖輕微的力道，讓黃金與肌膚更貼合，幫助有效成分滲透肌膚，讓肌膚散發女神光芒。
徐若瑄已經連續13年代言Bio-essence碧歐斯，其他也愛用經典商品緊膚霜，第六代添加高山凍齡成分黑蘭花精華，徐若瑄自己超愛用，也常常提醒身邊的人也要一起用，而且徐若瑄強調，年過30歲，保養就要搭配適合的按摩手法，才能讓肌膚凍齡。
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