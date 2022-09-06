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楊丞琳沒吃過的豆腐魚...是屏東東港特產「那個魚」

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
「那個魚」料理時將魚去頭、切段裹粉，放入油鍋炸到表面呈金黃色起鍋，外酥內軟、肉質鮮嫩多汁。記者卜敏正攝影
「那個魚」料理時將魚去頭、切段裹粉，放入油鍋炸到表面呈金黃色起鍋，外酥內軟、肉質鮮嫩多汁。記者卜敏正攝影

台灣藝人楊丞琳近日上中國大陸節目，自稱沒吃過豆腐魚，在台灣也沒吃過什麼海鮮，引發台灣眾多網友抨擊，狂刷各地海鮮照。根據讀者提供資料，楊丞琳節目上所吃的豆腐魚，應就是俗稱「那個魚」的東港特產小鰭鐮齒魚。

根據漁業署、東港魚市場資訊，小鰭鐮齒魚是狗母科魚類，在台灣俗稱「那個魚」，中國大陸稱豆腐魚。之所以會獲得「那個魚」這個特別的名字，說法紛紜，有一說是早期常有人叫不出名字，只好用「那個魚」替代，另一說則是原名太拗口，因此直接稱那個魚。

根據東港在地人所述，「那個魚」肉質細嫩、是高鈣美食魚，不僅在市場買得到鮮貨，餐廳也有料理，最常見的是油炸的酥炸料理方式，是美味的下酒菜跟零嘴，還可以熱炒或煮成湯麵線，而且一份價格平實，餐廳吃大約200到300元左右。

查詢網購機制，也有許多網路直送，一包16至20尾，售價約150元，適合煮味噌湯，油炸、蒸煮、三杯、紅燒。

東港 餐廳 海鮮

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