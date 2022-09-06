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中秋節將至 寶珀、江詩丹頓、海瑞溫斯頓 氣質神登月

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶珀（Blancpain）的五十噚深潛器全日曆月相腕表，其月相具有人臉的表情描繪、唯妙唯肖，紅金表殼與藍色表面的搭配也在奢華中展現冷靜沈穩。圖 / Blancpain提供
寶珀（Blancpain）的五十噚深潛器全日曆月相腕表，其月相具有人臉的表情描繪、唯妙唯肖，紅金表殼與藍色表面的搭配也在奢華中展現冷靜沈穩。圖 / Blancpain提供

離地球很近、看得到、每日變化的月亮，是無數騷人墨客的靈感來源。不僅中秋節將在本周末登場，已故歌手張雨生的專輯《帶我去月球》在1992年發行，也將在今年邁入30周年紀念。月球雖然離我們很遠，但手上一只月相表款，卻能讓人透過想像力，神遊登月。

如何讓月亮的存在更為柔美？江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Traditionnelle月相盈虧動力儲存小型號使用了珍珠母貝面盤，透過散發和煦變幻的珠光，為九點鐘方向的月相，更添幾分朦朧。手上鍊的1410機芯並具有日內瓦印記，40小時的動力儲存則可在面盤11點鐘方向讀取，共有粉紅金或白金兩種鑲鑽款，價格店洽。

而雖然手表面盤中多數相對平面，但Arnold & Son的Luna Magna Ultimate II腕表以18K白金打造了雙色的立體大型月球，十足具存在感。「月球」的一面鑲嵌了鑽石、一面則鑲嵌共161顆罕見的藍綠色帕拉伊巴碧璽，同時44毫米的面盤再運用特殊的碧湖藍色釕晶體，擬現了月球表面的原始質地。白金表殼再鑲嵌總重7.62克拉、淨度IF-VVS的112顆方鑽，全球限量8只，訂價666萬3,000元。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）的靜夜Midnight月相功能42毫米自動腕表則展現了紳士的斯文氣質，其玫瑰金表殼中採偏心式設計：時間、日期、月相三者各自都不在圓形正中央，但各自相伴、平衡而不偏倚，尤其金質鏡面月相盤的底層再運用以藍色背景，雅緻而內斂；同樣氣質路線的還有寶齊萊（Carl F.Bucherer）的Adamavi全日曆月相腕表。以藍色夜空為背景下，黃色的星星與月亮更與立體金質時標、時分秒金針與星期月份視窗低調相輝映，尤其內圈的黑色缽形日期指針更是一絕，看得見色彩與形體上的設計心思。

然而月亮不必然是靜態斯文，也可以活躍而動感。寶珀（Blancpain）的五十噚深潛器全日曆月相腕表將品牌經典、原本訴諸專業潛水的「五十噚深潛器」賦予了全日曆（full calendar）功能。能一手掌握各種時間資訊的全日曆表款中，月相被描繪以人臉表情，別具趣味，同時表款並具備高階的300米防水性能，依針式表扣或折疊式表扣的不同細節，訂價則各為95萬2,000元或100萬3,000元。

Arnold & Son的Luna Magna Ultimate II腕表，全球限量8只，訂價666萬3,000元。圖 / Arnold & Son提供
Arnold & Son的Luna Magna Ultimate II腕表，全球限量8只，訂價666萬3,000元。圖 / Arnold & Son提供
透明的表背將可欣賞五十噚深潛器全日曆月相腕表6654.P型機芯的金質自動盤，並仍維持防水300米的高規格性能。圖 / Blancpain提供
透明的表背將可欣賞五十噚深潛器全日曆月相腕表6654.P型機芯的金質自動盤，並仍維持防水300米的高規格性能。圖 / Blancpain提供
Traditionnelle月相盈虧動力儲存小型號藉由珍珠母貝的光澤變化，為月相更添幾分朦朧情境，並有粉紅金或白金兩種鑲鑽選擇。圖 / Vacheron Constantin提供
Traditionnelle月相盈虧動力儲存小型號藉由珍珠母貝的光澤變化，為月相更添幾分朦朧情境，並有粉紅金或白金兩種鑲鑽選擇。圖 / Vacheron Constantin提供
Luna Magna Ultimate II腕表的「月球」的一面鑲嵌了鑽石、一面則鑲嵌共161顆罕見的藍綠色帕拉伊巴碧璽，雙色變化之際、正反面都能飽覽無遺。圖 / Arnold & Son提供
Luna Magna Ultimate II腕表的「月球」的一面鑲嵌了鑽石、一面則鑲嵌共161顆罕見的藍綠色帕拉伊巴碧璽，雙色變化之際、正反面都能飽覽無遺。圖 / Arnold & Son提供
Carl F.Bucherer Adamavi全日曆月相腕表，結合了全日曆與月相兩種功能，並有銀色面盤搭配藍色鱷魚皮表帶、精鋼鍊帶搭配黑色面盤。圖 / Carl F.Bucherer提供
Carl F.Bucherer Adamavi全日曆月相腕表，結合了全日曆與月相兩種功能，並有銀色面盤搭配藍色鱷魚皮表帶、精鋼鍊帶搭配黑色面盤。圖 / Carl F.Bucherer提供
江詩丹頓Traditionnelle月相盈虧動力儲存小型號藉由珍珠母貝的光澤變化，為月相更添幾分朦朧情境，並有粉紅金或白金兩種鑲鑽選擇。圖 / Vacheron Constantin提供（合成圖）
江詩丹頓Traditionnelle月相盈虧動力儲存小型號藉由珍珠母貝的光澤變化，為月相更添幾分朦朧情境，並有粉紅金或白金兩種鑲鑽選擇。圖 / Vacheron Constantin提供（合成圖）
Harry Winston靜夜Midnight月相功能42毫米自動腕表，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston靜夜Midnight月相功能42毫米自動腕表，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
江詩丹頓Traditionnelle月相盈虧動力儲存小型號，18K 5N粉紅金、36毫米、手上鍊機芯、40小時動力儲存、具備日內瓦印記，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Traditionnelle月相盈虧動力儲存小型號，18K 5N粉紅金、36毫米、手上鍊機芯、40小時動力儲存、具備日內瓦印記，價格店洽。圖 / Vacheron Constantin提供

腕表 中秋節

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