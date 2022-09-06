中秋節將至 寶珀、江詩丹頓、海瑞溫斯頓 氣質神登月

離地球很近、看得到、每日變化的月亮，是無數騷人墨客的靈感來源。不僅中秋節將在本周末登場，已故歌手張雨生的專輯《帶我去月球》在1992年發行，也將在今年邁入30周年紀念。月球雖然離我們很遠，但手上一只月相表款，卻能讓人透過想像力，神遊登月。

如何讓月亮的存在更為柔美？江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Traditionnelle月相盈虧動力儲存小型號使用了珍珠母貝面盤，透過散發和煦變幻的珠光，為九點鐘方向的月相，更添幾分朦朧。手上鍊的1410機芯並具有日內瓦印記，40小時的動力儲存則可在面盤11點鐘方向讀取，共有粉紅金或白金兩種鑲鑽款，價格店洽。

而雖然手表面盤中多數相對平面，但Arnold & Son的Luna Magna Ultimate II腕表以18K白金打造了雙色的立體大型月球，十足具存在感。「月球」的一面鑲嵌了鑽石、一面則鑲嵌共161顆罕見的藍綠色帕拉伊巴碧璽，同時44毫米的面盤再運用特殊的碧湖藍色釕晶體，擬現了月球表面的原始質地。白金表殼再鑲嵌總重7.62克拉、淨度IF-VVS的112顆方鑽，全球限量8只，訂價666萬3,000元。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）的靜夜Midnight月相功能42毫米自動腕表則展現了紳士的斯文氣質，其玫瑰金表殼中採偏心式設計：時間、日期、月相三者各自都不在圓形正中央，但各自相伴、平衡而不偏倚，尤其金質鏡面月相盤的底層再運用以藍色背景，雅緻而內斂；同樣氣質路線的還有寶齊萊（Carl F.Bucherer）的Adamavi全日曆月相腕表。以藍色夜空為背景下，黃色的星星與月亮更與立體金質時標、時分秒金針與星期月份視窗低調相輝映，尤其內圈的黑色缽形日期指針更是一絕，看得見色彩與形體上的設計心思。