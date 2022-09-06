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喜來登辰園海鮮季 新廚康智翔：澎湖活魚與花蟹最驚艷

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北喜來登辰園推出「漁粵」海鮮季。圖／台北喜來登提供
台北喜來登辰園推出「漁粵」海鮮季。圖／台北喜來登提供

送走炎夏的暑氣，迎接食慾之秋，台北喜來登辰園即日起至9月30日推出「漁粵」海鮮季，由辰園新任主廚康智翔領軍、嚴選澎湖直送海鮮，採用粵菜經典料理手法巧妙結合在地食材的特色風味，帶出最鮮甜的海之味。為此新菜單，康智翔親抵澎湖，三天兩夜睡不到4個小時，他說，收穫滿滿，其中，澎湖的活魚與花蟹最讓我驚豔。

全新海鮮菜單包括泡椒皮蛋鳳螺、花雕酒芙蓉蒸花蟹、鎮江醋乾燒錢鰻、避風塘白金土魠魚、生抽㸆燒小卷、紹興酒蛋澎湖小卷牡蠣米線等，從開胃涼菜、下酒菜、港式煲仔、熱炒到砂鍋湯類等十數道料理，價格自520元至1,380元不等。

台北喜來登辰園是老字號的粵菜餐廳，新任主廚康智翔年僅40餘歲，卻已擁有25年餐飲資歷。此次海鮮選材與當地漁船簽訂合作，每周直送新鮮的特色海產，再以各種經典廣東菜式的料理手法呈現。其中，點選率最高的一道「紹興酒蛋澎湖小卷牡蠣米線」，除了時令新鮮的澎湖牡蠣與小卷，康智翔說，米線在高湯裡煮熟，因此吸飽了湯汁風味、入口Q彈，最後以老酒提味，更是湯鮮味美。

至於讓主廚也驚豔的活魚，以清蒸與油浸兩種做法為主，再加入澎湖酸菜提鮮；當令花蟹則是海鮮季的主角，每份約8至10兩重，可選擇以簡單的辛香料清蒸或薑蔥炒帶出鮮甜，或是「花雕酒芙蓉蒸」增添口感層次、祛除螃蟹寒涼；另一款「花蟹蒸肉餅」加入澎湖酸瓜、香菇、馬蹄等食材一同醃製與花蟹分別蒸熟，再淋上蛋黃液，口感滑順。

澎湖野生錢鰻也是當季食材，主廚以煲仔、干燒以及黑蒜煲湯等三種方式呈現，其中的「鎮江醋乾燒錢鰻」，取自名菜「鎮江醋排骨」的做法，主廚以油脂較少的錢鰻與鎮江醋、糖一同拌炒至水分收斂、上色，獨特誘人的陳醋醇香緊緊巴附在魚塊上，濃而不膩、酸中帶甜，難能可貴的是醬汁入味之餘，還能品出魚肉的鮮甜。

最推必點的「泡椒皮蛋拌鳳螺」，將取出的鳳螺肉拌入搗碎的松花皮蛋與自製泡椒、鋪疊上小黃瓜絲，微辣開胃，口感既軟Q又脆口，小黃瓜更是畫龍點睛地讓整道菜鮮活起來，絕對開胃。

台北喜來登辰園新任主廚康智翔，資歷豐富。圖／台北喜來登提供
台北喜來登辰園新任主廚康智翔，資歷豐富。圖／台北喜來登提供
台北喜來登辰園「漁粵」海鮮季之「花蟹蒸肉餅」。圖／台北喜來登提供
台北喜來登辰園「漁粵」海鮮季之「花蟹蒸肉餅」。圖／台北喜來登提供
點選率最高的新菜「紹興酒蛋澎湖小卷牡蠣米線」。圖／台北喜來登提供
點選率最高的新菜「紹興酒蛋澎湖小卷牡蠣米線」。圖／台北喜來登提供

澎湖 海鮮 喜來登

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