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裕隆旗下YES!來電攜手Volvo 打造純電生活圈計畫

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
Volvo攜手YES!來電擴大純電生活圈網絡。裕電提供
Volvo攜手YES!來電擴大純電生活圈網絡。裕電提供

裕隆旗下「YES!來電」近年來除了積極布站與商案建樁，也持續與車廠洽談合作，近期與豪華車系品牌Volvo純電車充電合作，秉持相同的永續品牌理念，一同打造台灣電動車純電生活圈計畫。

Volvo近年在台電動車銷量成績出色，2022年初推出XC 40 Recharge就寫下「未上市即完售」的驚人紀錄，可以看出車主對於Volvo純電車的信心，也使Volvo更加積極擴大純電生活圈網絡。

裕電總經理高秀枝表示，「YES!來電」的理念與Volvo相似，承載著能源永續的使命，致力於推廣綠能的電動車生活，目前全台已布建24個充電站點，也依照各個場域特性分別提供AC J1772及DC CCS1及CHAdeMO等不同充電插槍規格，其中統計車主愛用前五名站點分別為京站時尚廣場、松菸台北文創大樓、內湖家樂福、台南MITSUI OUTLET PARK及義大購物廣場。

高秀枝也說，預計至2022年底YES!來電將再新增至少5個站點，在日常食衣住行育樂活動時，兼顧補電時間，讓充電生活更加有效率。

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