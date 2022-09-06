搶攻宅配商機 全家推創新物流服務「宅家取」

近年受疫情影響，電商、網購需求大幅成長，根據統計，宅配遞送服務業2021年商機逼近30億元，瞄準宅配市場，全家以4000個據點、店到店物流、攜手foodpanda旗下快商務服務pandago為利基點，首創全新宅配服務「宅家取」。

全家E-Retail事業本部副本部長林志清表示，消費者只要至「全家」FamiPort選用「宅家取」服務並輸入收件地址，待包裹送達鄰近店舖，收件者收到簡訊通知後，於24小時內即可隨時透過簡訊連結啟動pandago配送服務，最快30分就可在家收到包裹。

林志清表示，全家店到店與宅配服務，近年以1~2成速度成長，顯見包裹寄取需求持續上揚，進一步觀察，傳統宅配仍有不少服務上的缺口，如假日無配送、無管理員的收件者需配合不確定的宅配時間於家中坐等。

林志清指出，全家此次運用超過4000家密集據點、24小時營業、店到店物流優勢，再結合pandago快商務24小時配送、營運範圍廣及最大即時物流車隊等特色，推出便利商店首創的「宅家取」服務，為消費者打造「寄取最便利」、「收件最彈性」、「運費最划算」的全新宅配模式。

林志清說，宅家取主要特色，在於將包裹店到店、宅配模式相互結合，並攜pandago即時24小時配送，幫助收件方可指定時段、30分鐘從店舖配送到家，以中秋送禮為例，使用「宅家取」寄送禮盒予親友時，寄送方可隨時到店寄件，均一運費較傳統宅配服務划算；包裹到店後，親友可於1天內任何時段透過簡訊啟動配送服務，不分平假日、30分鐘內在家就可收到，過程中還能透過系統即時追蹤貨態，不必外出到店取貨，更不怕宅配來了人卻不在家。

此外，林志清也說，宅家取服務第二階段將從Famiport擴大至「全家」官網與會員APP都可使用，未來更將串接「全家」開店平台「超級好賣」及其他外部電商平台，並開放貨到付款功能，全面搶攻宅配物流市場。