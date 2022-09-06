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穿上制服、秀出學生證！ikari怡客冰沙氣泡飲買一送一

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
凡穿著制服到店，即可享有購買三明治全品項免費升級套餐優惠。圖／ikari怡客提供
凡穿著制服到店，即可享有購買三明治全品項免費升級套餐優惠。圖／ikari怡客提供

開學了，錸德集團ikari怡客推出學生優惠幫大家收心！9月9日起，只要出示學生證即可享夏季冰沙／氣泡飲全系列第二杯半價；穿上制服，則有三明治全品項系列免費升級套餐，以及限定冰沙及氣泡飲品項買一送一優惠。

ikari怡客此次推出學生專屬的優惠，只要在結帳時主動出示有效學生證件，就可享單筆購買夏季冰沙及氣泡飲全系列第二杯半價。夏季冰沙飲品共3款，分別為夏季芒果冰沙、黑豆芝麻抹茶冰沙、榛果卡布奇諾冰沙。

氣泡飲則有5款與悅氏礦泉氣泡水聯名的夏季限定氣泡飲，像是西西里有檸檬香氣與微酸感，可爾必思氣泡飲系列的湖鹽香檸、少女莓果、清爽柑桔、甜美荔枝從酸到甜任君挑選，杯中漸層與冉冉上升的氣泡，拍照打卡也很吸睛。

此外，穿著學校制服到店，還可享有兩大升級版加碼優惠。第一重購買三明治全系列任一品項可免費升級套餐。第二重夏季芒果冰沙/湖鹽香檸可爾必思氣泡飲/甜美荔枝可爾必思氣泡飲限定品項買一送一。上述優惠活動自9月9日至9月29日。

ikari氣泡飲共有5款與悅氏礦泉氣泡水聯名的夏季限定氣泡飲，學生優惠可享第二杯半價。圖／ikari怡客提供
ikari氣泡飲共有5款與悅氏礦泉氣泡水聯名的夏季限定氣泡飲，學生優惠可享第二杯半價。圖／ikari怡客提供

制服 荔枝 套餐

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